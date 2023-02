By

– Los cateos se realizaron en la ciudad de Chihuahua y participaron elementos de la Sedena, Policía Municipal y elementos del a FGE.

Derivado de dos cateos efectuados la noche de ayer en las colonias La Junta y Quintas Carolinas, en la capital del estado, la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de diversas corporaciones, arrestaron a nueve sujetos en posesión de diversas armas y droga.

Lo anterior, como resultado de labores de inteligencia en seguimiento a diversas carpetas de investigación para combatir diversos delitos.

Uno de los cateos se efectuó en un domicilio de la calle Monte Celeste, de la colonia Quintas Carolinas, en donde fueron detenidas las siguientes personas:

Fernando Martín S. R., de 21 años de edad; Miguel Ángel V. G., de 30 años de edad; Juan José V. G., de 28 años de edad e Iván Roberto M. O., de 20 años de edad.

En este cateo se aseguró lo siguiente:

• Un vehículo de la marca General Motors, línea Aveo, modelo 2018, color gris, con placas del estado de Chihuahua, sin reporte de robo.

• Un vehículo de la marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2007, color blanco con placas de circulación del estado de Chihuahua, sin reporte de robo.

• 5 bolsas negras con emplaye, las cuales contienen en su interior una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la marihuana.

• 5 bolsas blancas que en su interior contienen una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la marihuana.

• 5 bolsas de plástico amarillas que en su interior contienen una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la marihuana.

• 61 bolsas de plástico transparente en cuyo interior contienen una sustancia granulosa de color rosa con las características propias del cristal.

• 4 bolsas de plástico transparente que en su interior contiene una sustancia granulosa y rosa con las características propias del cristal con un peso total de 515 gramos.

• Un estuche de color negro que en su interior contiene una bolsa de plástico transparente que a su vez contiene una sustancia pastosa negra y olorosa con las características propias de la heroína, con un peso de 105 gramos.

• Una chamarra color negro con la leyenda AEI y escudo de chihuahua ambos en color dorado.

• Arma de fuego de color negro con la leyenda XD-9 Springfield Armory USA Sub Compac, con 15 cartuchos útiles 9×19.

• Arma de fuego de color negro con gris Cal. 9mm con la leyenda Jiménez Arms Inc Model J.A., con 9 cartuchos útiles.

• Arma de fuego con empuñadura de madera con la leyenda Smith and Wesson 35 auto CTG Cal. 32, con 5 cartuchos útiles.

• Arma de fuego de color verde con gris, Cal. 9mm con la leyenda Glock 43x Austria, con 10 cartuchos útiles.

En el segundo cateo, realizado en un domicilio de la Avenida Hidalgo de la colonia La Junta, Fueron detenidos los siguientes:

César Guillermo A. H., de 29 años; el menor C.M.G., de 17 años; Jaime de la C. A., de 25 años; Carlos P. C., de 22 años y Luis Roberto P. V., de 34 años.

Además, se llevó a cabo el aseguramiento de lo siguiente:

• Un vehículo de la marca Nissan Sentra modelo 2004 color azul, con placas de circulación del estado de Chihuahua, sin reporte de robo.

• Un vehículo marca Ford Focus modelo 2004, en color guinda.

• Una bolsa de plástico transparente que contiene una sustancia cristalina y granulosa con las características de la droga conocida como cristal, con un peso de 23 gramos.

• Una bolsa de plástico transparente color verde la cual contiene una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la marihuana, con un peso de 63.5 gramos.

• Arma de fuego tipo pistola de la marca Springfield Armory color negro, con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles Cal 9 mm con la leyenda Luger.

• Arma de fuego tipo pistola de la marca Kimber color gris, con un cargador 9 mm desabastecido.

• Arma de fuego tipo pistola de la marca Walther color negro, con cargador 9 mm desabastecido.

• Arma de fuego tipo pistola de la marca Glock color negro con cargador abastecido con 13 cartuchos útiles Cal. 40 con leyenda GFL.

• Arma de fuego tipo pistola de la marca Pietro Beretta color negro con cargador 9 mm desabastecido.

• 27 cartuchos útiles Cal. 40 con la leyenda S&W Win.

Todo lo asegurado, así como los detenidos, quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.