El dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Alejandro Domínguez Domínguez, dio a conocer que el día de hoy sesionará la Comisión Política permanente de manera extraordinaria, con el propósito de lograr a través del diálogo, transparencia y legalidad, el acuerdo para definir el método de elección de la dirigencia del partido, previamente consensado con el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Alejandro Moreno Cárdenas.

Conforme a nuestros estatutos, fueron convocados las y los consejeros que forman parte de esta comisión desde el día de ayer.

“En mi carrera política me he caracterizado por la apertura, al diálogo, acuerdos y el respeto a mis compañeras y compañeros de partido, siempre he pugnado por la participación de la militancia, así lo he demostrado” expresó el líder de los priistas

Agregó que, si hay alguien que quiere dividir a la militancia del partido, a ellos, el dirigente estatal les expresó, que la vía para tomar decisiones es el diálogo, realizar acuerdos y ejercer la política, es por eso que ha decidido convocar a la comisión política permanente a una sesión extraordinaria para mediante un diálogo ordenado, se defina el rumbo del partido para los próximos años.

“Debe quedar claro que lo importante está en la institución; que lo trascendental es que el PRI recupere su vida institucional en beneficio de la sociedad, es por eso la decisión que se ha tomado es con el fin de clarificar de nueva cuenta el método electivo para presidir nuestro partido durante el periodo 2022-2026” concluyó Alejandro Domínguez