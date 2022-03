By

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la oposición acelerar la selección del candidato presidencial para el 2024, porque se necesita más tiempo que el de campaña para participar y cada vez están saliendo más aspirantes, según dijo.

En la conferencia mañanera, el mandatario reconoció que está muy bien que se estén sumando participantes a la carrera presidencial, siempre que el proceso se realice por la vía pacífica y bajo las reglas electorales.

“Les aconsejaría que sigan así, que sigan su camino y que empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar”, dijo.

Entre quienes identificó con intenciones de buscar la Presidencia están los senadores Damián Zepeda y Lilly Téllez; los diputados Gabriel Quadri, Margarita Zavala y Santiago Creel; los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; y del PAN, Marko Cortés; e incluso el empresario Claudio X. o los comunicadores Carlos Loret y Carmen Aristegui, “y van a salir otros”.

“Eso está muy bien, adelante. Todo por la vía pacífica, por la vía electoral y lo del golpismo, si optan por eso, pues también tienen derecho a hacerlo”, agregó.

En este sentido, el Presidente se pronunció a favor de que cada integrante de la oposición transparente el dinero que utiliza para sus fines políticos, tanto en el manejo de redes sociales como en la contratación de “periodistas mercenarios”.

“Pero si no, si siguen haciendo labor de zapa, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la réplica, no creo que nos nieguen eso. A veces quisieran que nos quedáramos con los brazos cruzados, calladitos, ‘ustedes no hablen porque si hablan nos están agrediendo’.

No, somos libres todos. La comunicación es de ida y vuelta”, puntualizó.

