Chihuahua, Chih.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que es urgente la declaratoria de crisis humanitaria en Ciudad Juárez ante las miles de familias migrantes venezolanas que han sido abandonadas en las calles de la ciudad fronteriza.

“No podemos permitir que Chihuahua enfrente una crisis humanitaria en materia de migración, sin importar las razones por las que se encuentran aquí las personas migrantes debemos asegurar el respeto irrestricto de sus derechos humanos”, apuntó el legislador.

Francisco Sánchez señaló que Chihuahua debe solicitar la intervención urgente de organismos internacionales para atender, en coordinación con las autoridades locales, a la población migrante en el Estado.

Informó que se debe garantizar para la población migrante el acceso a la libertad de tránsito, asistencia consular, a la no discriminación, a solicitar asilo, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser criminalizado, a no ser incomunicados, a un alojamiento digno, a contar con un traductor en caso de necesitarlo y al interés superior de la niñez.