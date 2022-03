La maquinaria Palacio-PAN-Supremo se despabila

Morenos divididos en el Congreso del Estado

Se juntan en el PRI el agua y el aceite

Permea el desacato de Morena frente al INE

Tiene más valor la forma que el fondo

En espera contratación de asesor de regidora Mayra Castillo

El ex panista Hugo Vallejo Quintana, quien fue nombrado extraoficialmente como el operador político número uno de la administración municipal, no está rindiendo los frutos deseados en este primer asalto de sombra que es el acarreo de votos en la próxima ratificación de mandato.

A pesar de que las contrataciones de todos los niveles en el municipio están orientadas hacia Morena y de disponer de la nómina burocrática, Vallejo no la ha podido convertir en una lista de colaboradores político partidista.

Lo anterior con justa razón ha causado escozor entre la desgastada dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), cuyos líderes vitalicios nomás no hacen clic para permitir la afiliación del personal sindicalizado a ese partido.

Los nulos esfuerzos se perciben rumbo a la próxima meta intermedia que es la vilipendiada ratificación de mandato.

Salvo algunos cruceros que han tomado algunos morenistas encabezados por Alejandro Pérez Cuéllar ha sido la única actividad que se les ha visto; este fin de semana tampoco se conoció actividad política alguna de parte de los diputados hoy con licencia.

El fichaje de Hugo Vallejo desde la capital del estado no rinde los frutos que esperaban los jefes que residen en Francisco Villa y Malecón.

El nombramiento de Vallejo deja fuera cuando menos en la cabeza del proyecto político al también expanista Arturo Urquidi Astorga, director Desarrollo Social, quien ahora tendrá que estar bajo la dirección política de Vallejo.

*****

Los que tengan buen olfato que huelan y los de buen oído que escuchen; y es que entre los vericuetos del palacio de gobierno al PAN y a las huestes del Supremo Tribunal de Justicia se empieza a mover el elefante político que quieren convertir en una gacela ágil y de largas patas.

Esto debe llevar especial dedicatoria a Movimiento de Regeneración Nacional, ya que el juarense integrante de la judicatura del Poder Judicial del Estado, exdiputado local y exregidor, Abelardo “Bayo” Valenzuela va a ser el responsable político de todo lo que acontezca en esta frontera por parte del blanquiazul rumbo a las elecciones del 2024.

Aunque también le alcanzará a El Bayito una pizca para estar atento en lo que suceda el 10 de abril en lo que debería ser una revocación de mandato, pero que desde la calle de moneda de la Ciudad de México la convirtieron en una próxima ratificación de mandato.

Es tal la amistad que existe entre “El Bayo” y el 02 de palacio que, hoy desde la máxima magistratura del Estado, se le otorga es encomienda política al consejero de la Judicatura y se le hace responsable político en juaritos.

Lo que lo llevará a tener una excelente mano izquierda como derecha frente al principal inquilino de la unidad administrativa Benito Juárez.

Por lo pronto esta semana anduvo muy activo en su tierra en encuentros con personajes como Eduardo Romero, Héctor Arcelús Pérez, Alfonso Muela, Maclovio Murillo, Gerardo Fierro, el rector de la UACJ Juan Ignacio Camargo Nassar y con el padre Salvador Magallanes.

*****

Dicen nuestras fuentes morenas que en el Congreso hay una clara división entre las diputadas y diputados; entre los que cumplen y los que no cumplen sus labores legislativas.

Ha llegado a tal extremo la molestia en contra de los que no cumplen que, a voz soterrada, los inconformes manifiestan que ojalá no regresaran después de que solicitaron licencia para operar libremente la vituperada ratificación de mandato.

Sin embargo, hay varios dedos flamígeros que al interior del movimiento señalan directamente al factótum Juan Carlos Loera como responsable de haber puesto el dedo sobre las candidaturas de las hoy diputadas y diputados que menos trabajan.

Loera no solamente es el responsable del quebranto de las finanzas del partido en el estado, luego de que no cumplió como candidato con su obligación de presentar en tiempo real sus informes sobre los gastos que realizó en su campaña, sino que ahora se le acumuló otro negativo más al haber impuesto su dedazo sobre dos diputadas que algunos morenos ya no saben cómo sacar del Congreso por su inactividad.

Una de ellas sin ninguna experiencia política y la otra con experiencia pero que se ha dedicado a estar saltando de partido en partido.

Total, que los saldos negativos que arrastra la campaña de Loera del 2021 no dejan de contabilizarse y lo seguirá arrastrando hasta después del 2024.

La grilla dentro de la bancada de Morena en el Congreso del Estado está que arde porque, mientras unos cuantos hacen su chamba, otros se la pasan muy light, solo esperan el día de cheque.

*****

Dentro del proceso de socializar “el dedazo” del cual fueron beneficiarios Alejandro Domínguez y Kenia Durán, esta semana se juntaron con las incontables Graciela Ortíz y Lilia Merodio, quienes todavía en la campaña 2021 hasta la espalda se dieron en el evento de arranque de Adriana Fuentes Téllez rumbo a la presidencia municipal; pero bueno, en la guerra, en el amor y la política hasta olvidarse de los agravios se vale.

La nueva dupla del CDE del PRI tienen como tarea recorrer los 67 municipios, no para cicatrizar las heridas, sino para detener el sangrado y suturar las abiertas que generó la imposición de ellos a través de los dedos de Alejandro “Alito” Moreno y Graciela Ortíz.

Con esta reunión de la hasta hoy secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio dio un paso más hacia afuera de Palacio estatal, y esto lo sabrá entender la gobernadora y Luis Gerardo Serrato, defensor a ultranza de la permanencia en el gabinete de Merodio.

Fue muy evidente el descuido político de Graciela Ortíz, quien en su momento declinó a favor de la hoy gobernadora Maru Campos y ahora sin mayor tapujo se reconcilia con Lilia Merodio; no guardaron las formas ya que la segunda se encuentra todavía en funciones como secretaria del gobierno estatal.

*****

Es tal el desacato a la ley y al INE iniciado por el presidente de la república desde las mañaneras que ha ido escalando hacia abajo con los gobernadores y presidentes municipales de origen moreno.

No solamente se promueve el proceso de ratificación de mandato, sino que no se ha bajado uno solo de los espectaculares que ordenó el INE se bajaran; se siguen entregando bienes duraderos y no duraderos a nombre de los gobiernos en plena veda electoral.

Y como a cada capillita se le llega su función, dos ciudadanos juarenses ya presentaron sendas quejas contra la presidencia municipal de Juárez precisamente por destacar la ley y las directrices del INE en este proceso de veda.

De todo mundo es sabido que de no llenarse las expectativas de Morena el próximo 10 de abril preparan el terreno para echarle la culpa al INE y a sus consejeros, al presidente y a los ciudadanos que ahí se encuentran representados

En Ciudad Juárez se instalarán alrededor de 800 casillas que, para llegar a la meta del 2018, tendrían que acarrear los morenistas 250 votos por cada casilla, cosa que se ve más que imposible.

Por lo que ni pidiendo licencia todos los miembros de ese movimiento que tienen cargo de elección popular y administrativo podrán cumplirle al gran tlatoani de palacio nacional.

*****

Para los secretarios del estado Gabriel Valdez y Carlos Aguilar es más importante el color y la tonalidad de los paraderos del Juárez Bus, que el desorden de la geometría vial y de inoperancia de esa obra que heredó el corralato.

Estos funcionarios ahora anuncian que “los gallineros” serán repintados, adivinó usted estimado lector, con los colores de esta administración estatal.

Se atrevieron a decir que, con recursos propios, como si el dinero fuera a salir de sus carteras, este anunciado repintado será un despilfarro a los bolsillos de todos los que pagamos el replaqueo 2022.

Por qué no han mostrado algún proyecto que ordene el desorden heredado; solo se atreven a decir, eso si con mucho énfasis, que el tono del color gris cambia de paradero en paradero y que habrá que repintarlos, como si ese gasto innecesario fuera a revertir el desorden que dejaron Javier Corral, Gustavo Elizondo y Luis Felipe Siqueiros.

De este calibre es el nivel que se gastan el secretario de Obras Públicas y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado; qué habremos hecho los juarenses para merecer tan eficientes y dignos representantes.

***

Donde no terminan las diferencias y las quejas es en el tercer piso del edificio administrativo municipal.

Resulta que en un asunto de discriminación manifiesta a la regidora representante de pueblo originarios, Mayra Castillo, le tienen detenida la contratación de su asesor quien de forma honoraria le apoya desde hace tres meses.

La Regidora Castillo ya tocó la puerta del alcalde para quejarse de esta discriminación por parte del Secretario del Ayuntamiento quien apoya a la Regidora Ana Estrada, quien ostenta aún la coordinación administrativa y tiene al cuerpo edilicio a pan y agua, aunque algunos se quejan que ni agua tienen.