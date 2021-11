By

La Fiscalía General de la República pedirá este día prisión preventiva para Ricardo Anaya Cortés, a quien se le acusa de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecerá en audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, podría quedar preso en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en el de soborno de 6 millones de pesos que presuntamente recibió para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado.

El excandidato presidencial comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva justificada, como lo hizo la semana pasada con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con información de la dependencia, citada por la prensa nacional, esta medida la pedirá para que el panista no escape. Si Anaya no comparece o no acredita que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión por estar sustraído de la acción de la justicia.

En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre porque la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.

Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de 6.8 millones de pesos en 2014.

Ayer, en una entrevista desde Nueva York, el panista aseguró que vive una persecución del Presidente Andrés Manuel López Obrador y expuso que recibir un soborno medio millón de dólares en efectivo “habría sido el soborno más estúpido de la historia”.

“Si hubiera votado en contra de esa reforma … la gente habría pensado que me había vuelto loco”, dijo Anaya en una entrevista difundida por The Wall Street Journal (WSJ).

El pasado 25 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer su versión pública de la causa que se le sigue a Ricardo Anaya, quien tuvo que presentarse a declarar ante un Juez. El excandidado presidencial del PAN respondió minutos después al calificar a las autoridades federales como “incompetentes“.

La FGR dice que las diligencias “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

Por su parte, Anaya Cortés descartó recibir millones de pesos como soborno para aprobar la Reforma Energética. El político aseguró que en el momento de la “supuesta entrega” de dinero por la que lo acusa la FGR el ya no era Diputado.

El caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya en la que señaló a 70 personas de corrupción.

El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.

“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.

En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.

SinEmbargo