-Inician con notificaciones en predio del a colonia Industrial el cual tenía más de 60 años en abandono.

La Dirección de Limpia procedió a la notificación por instructivo en un predio, que de acuerdo a vecinos, ha permanecido por más de 60 años en abandono en la colonia Industrial.

Gibran Solís, director de la dependencia, mencionó que se inició con esta queja que se recibió a través del Programa de Atención Ciudadana, detallando que con la reforma al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana, aprobado en Cabildo el año anterior, el mecanismo consiste en dejar información al ciudadano mediante un acta pegada al exterior del predio.

“Con esta acta se le notifica al ciudadano dos obligaciones, una que es pagar la multa porque su predio está sucio y la otra que tiene 15 días para limpiarlo, en caso de que no lo limpie en ese lapso la dirección podrá hacerlo con cargo al dueño”, mencionó Solís.

Destacó que en este caso se inició el procedimiento, con el derecho a 5 días para que el dueño comparezca en lo que corresponda, concluido eso se analizarán pruebas y alegatos que se hayan presentado y se emitirá la resolución con posibilidad de una multa de hasta 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

“En caso de que no proceda la limpieza del ciudadano, nosotros tenemos ya previsto en la Ley de ingresos para el 2023 el cobro de 5 a 10 UMAS por cada metro cuadrado que limpiemos, más el cobro de 5 a 10 UMAS por cada tonelada de residuos que retiremos”, detalló el funcionario.

Solís mencionó que en este caso en particular, si los dueños no proceden a limpieza serán acreedores a las multas correspondientes, dando un término para pago y si no se cumple se turnará expediente con el monto de la multa a tesorería para que puedan ejecutarlo como crédito fiscal, procediendo de manera directa al embargo del inmueble y a su remate para garantizar el pago de los derechos del municipio.

“Hay dos cosas importantes, que el dueño se dé por enterado que hemos iniciado con el procedimiento administrativo en su contra, pero también el exhorto a todos los dueños de todos los predios a que cumplan con su responsabilidad de mantener limpios estos lugares”, dijo Solís.

Así mismo el funcionario hizo la invitación a todos los dueños de lotes y predios a que se acerquen a la dependencia para definir y darles un término propio y oportuno para que puedan limpiar sus espacios.