Al defender la postulación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banxico, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que la serie de críticas de sus adversarios lanzadas en agravio de la funcionaria se originan “porque es mujer” y a los conservadores y machistas no les gusta que “El Club de Toby” ya no predomine en el país.

El presidente de México dijo que a sus críticos “no les gusta nada”, pero las credenciales de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda demuestran que es una mujer preparada, profesional y responsable con amplia trayectoria en el manejo de las finanzas.

Imagínense, la subsecretaría de Egresos que maneja todo el presupuesto, hablamos de 6 billones, que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el congreso, no se puede gastar más de lo autorizado, ¡cómo no va a tener experiencia?

“Además, de tiempo atrás, ha venido ocupando cargos que tienen que ver con las finanzas públicas, con la hacienda, es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios no les van a gustar nada, cumple con los requisitos y el senado va a decir.

Ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México a lo mejor no les gusta que sea mujer porque también el conservadurismo es muy machista”, argumentó el presidente ante los medios de comunicación.

Estimó que sería “un despropósito” que los legisladores no aprobaran el nombramiento de Rodríguez Ceja.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, López Obrador se comprometió a que su gobierno seguirá protegiendo a los grupos vulnerables de la sociedad, a frenar el feminicidio y a abrir espacios en el gobierno para las mujeres.

Recordó que él fue el primero de los gobernantes en contar con un equipo de trabajo paritario cuando se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México y también cuando en diciembre del 2018 arribó a la presidencia de la república.

Como muestra de ello dijo, en el actual gobierno por primera vez en la historia del país una mujer, Olga Sánchez Cordero, se convirtió en la secretaria de Gobernación y Rosa Icela Rodríguez Velázquez al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además de que las ternas que ha enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han logrado que más mujeres formen parte del pleno del alto tribunal, como en el caso de Margarita Ríos Farjat y más recientemente, la elección de Loretta Ortiz.

Lo mismo sucede dijo con Victoria Rodríguez para el Banco de México, por lo que la defensa de las mujeres por parte del Gobierno federal “es por convicción y no por moda”, como lo hacen los conservadores, neoliberales e hipócritas.

Antier se eligió a la nueva ministra de la Corte, me correspondía por ley enviar una terna para que el senado decidiera, en la terna dos mujeres y un hombre; ayer, por primera vez, va a haber una gobernadora del Banco de México, mujer, que era como ‘El Club de Toby’, eso ya empieza a cambiar.

“Vamos a seguir protegiendo y cuidando a las mujeres, combatiendo el feminicidio y toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas, claro pura hipocresía”, indicó el presidente desde Zacatecas.

