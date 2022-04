A seis días de la simulación de revocación de mandato

Por razones políticas oootra suspensión más de clases

El tremendo gasolinazo de este 2 de abril traerá secuelas muy perniciosas para los juarenses

Gabriel Faudoa, una losa que no puede quitarse

Óscar Ibáñez, su enemigo está en casa

Cuando todos los fronterizos pensaban que votar por Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección del primero de julio de 2018, les daría inmunidad económica contra los gasolinazos que en el pasado sexenio les causó un gran agujero en carteras y bolsas por donde se fueron miles de pesos, hoy a esos incautos los alcanzó la realidad.

El gobierno federal anterior dejó el precio por litro de gasolina magna en 12 pesos el litro, pero poco a poco subió hasta alcanzar los 17 pesos; pese a estos incrementos, el sábado pasado el precio por litro llegó a 20 pesos promedio de un solo porrazo.

Hoy el ama de casa, los empleados de maquila y los trabajadores de otros sectores esperan un alud de incrementos en todo tipo de artículos de primera necesidad, iniciando con los alimentos ya que todo producto es obvio que se transporta.

Si ya de por sí se tenía una alta inflación en la cuesta de enero, febrero y marzo; ahora en abril imaginemos todo el reetiquetado que se vendrá en los centros de distribución y supermercados.

La inflación galopante es un tema tabú para López Obrador en su podio mañanero porque no es conveniente para los intereses partidistas de la 4 T, así como otros temas como la inseguridad de los que no le gusta hablar al presidente.

Ahora, cómo tratarán de explicar lo que tanto criticaron en el pasado; de férreos críticos se han convertido en crueles verdugos.

*****

Este próximo 10 de abril los mexicanos en edad de votar y registrados en el padrón electoral, estarán en la posibilidad de emitir su voto por la ratificación o la revocación de mandato.

Aunque también tienen la posibilidad de no acudir a las urnas.

El domingo próximo en la noche estaremos dando cuenta de si los más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 lo ratifican o de plano lo ignoran, después de más de tres años de conocer sus desaciertos y sus aciertos como gobernante.

Lo que se ha visto en los últimos días, es la maquinaria de Morena y del gobierno federal y de 17 gobiernos estatales volcados en las calles convenciendo votantes casa por casa para que participen en este proceso.

Para eso fue que estuvo aquí Adán Augusto López el pasado viernes y claro, de pasadita, destaparse como candidato a la presidencia de la república en 2024.

Todo hace suponer que este proceso que fue tergiversado por la 4 T para convertirlo en una ratificación de mandato será un rotundo fracaso y en el pecado llevarán la penitencia.

Ya parece que escuchamos la mañanera del lunes 11 de abril, donde Andrés Manuel tomará como perilla de box al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, echándole la culpa de la baja votación; pero también hará una apología diciendo que a pesar de todo ve un gran triunfo de la democracia encarnada en él y en la 4 T.

*****

Con motivo de las elecciones de las dirigencias sindicales de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), este martes habrá suspensión de clases en todas las escuelas de nivel básico de la ciudad y el estado.

La campaña por las dirigencias sindicales que de manera formal no duró ni dos semanas, pero que de forma informal tiene ya casi seis meses, los profes de los diferentes grupos se siguen dando hasta con la cubeta para inclinar las preferencias de los maestros hacia sus candidatos.

En los últimos días han intercambiado sendas acusaciones donde algunos han sido señalados como cómplices directos del asesinato de la maestra Sonia Madrid.

Otro más ha sido señalado de que en una certificación de la UNAM copió las respuestas y le fue suspendida dicha certificación.

A los candidatos oficiales de la 8 Eduardo Antonio Zendejas Amparán y Gabriel Faudoa se les ha acusado de utilizar las cuotas sindicalizadas para derrocharlas en propaganda y hasta utilitarios para ir comprando simpatías.

Incluso al exdirectivo Alejandro Villarreal se le acusó de tener su delfín de la contienda, no de su sección la 8, sino de la 42 que es la de enfrente y en donde hasta avioneta ha rentado para trasladar a su candidato.

Estas contiendas que terminarán el día de mañana son un fiel reflejo de los procesos electorales constitucionales que se dan en México, en donde lo menos que se puede decir para tratar de concentrar en una sola palabra todos los traspiés y tropezones que ahí se dan, es que son un auténtico batidero.

Es tal la manipulación del comité ejecutivo nacional del SNTE que muy pocos dudan que Ever Avitia y Rosa María Hernández se saldrán con la suya imponiendo a sus incondicionales. Ya veremos de qué cuero salen más correas.

****

La semana pasada los permisionarios del transporte llevaron a cabo un recorrido en uno de los nuevos camiones Ankai articulados que recién llegaron de China, pero no invitaron a ningún funcionario estatal ni municipal a dicho recorrido.

Ricardo Tuda, jefe de Transporte estatal y Óscar “Cantinflas” Ibáñez, representante de Maru Campos en la frontera, han quedado reducidos a menos de cero frente a los permisionarios del transporte quienes se manejan solos y son azuzados por el dhiaco José Mario Sánchez Soledad de COPARMEX quien forma parte de la misma cofradía que Ibáñez, en este caso el Dhiac, pero el interés y el dinero lo orillan a jugarle las contras a su jefe Ibáñez, quien lejos de operarle a Maru en la frontera, se la pasa encendiendo fuegos a diestra y siniestra para su jefa quien tiene que enviar a integrantes del gabinete a resolver las averías que genera este personaje que habla mucho, pero no dice nada y por lo mismo ya se ganó el mote de Cantinflas entre los habitantes de la frontera.

El recorrido que llevaron a cabo los permisonarios fue sobre el nuevo carril confinado del nuevo Juárez Bus, antes Bravo Bus, mismo que

comprende del aeropuerto a la avenida 16 de Septiembre a la altura del Shangri La.

***

Será mañana martes cuando se lleve a cabo la elección donde se definirá al sucesor del profesor Ever Avitia Estrada quien es el Secretario General del SNTE Sección 42.

Se ha dicho que el mentor entregó el movimiento de protesta que en el mes de abril de 2018, los trabajadores de la educación demandarán mejoras salariales, actualización del escalafón para docentes que ingresaron antes del 31 de mayo de 2015 y para trabajadores de apoyo.

Es un secreto a voces que Avitia Estrada apoya a Gabriel Faudoa Villegas. El crimen cometido en el año 2005 en contra de la maestra Sonia Madrid Bojórquez, le representa al candidato de la planilla Eco, Gabriel, una losa que no ha podido quitarse, ya que como se recordará, su hermano Héctor y de acuerdo a lo trascendido, se vio involucrado en este suceso que a la fecha sigue vigente entre el gremio magisterial.

Un audio de la madre de la maestra Sonia Madrid Bojórquez revive el hecho del asesinato y exhorta a los profesores activos y jubilados para que no voten por esa planilla denominada Eco.

Será este martes cuando se lleven a cabo las elecciones en medio de cuestionamientos y acusaciones muy graves en la Sección 42.

Se ha comentado que es Ever Avitia el padrino político de Gabriel Faudoa y se asegura, cargarán un maletín con las cuotas de los sindicalizados para utilizarlos en la movilización de este martes. ¡Si habrá movilización!, no hay duda.

Faudoa Villegas cerró hace dos días su campaña en un salón de evento en la capital del estado y a pesar de llevarles un grupo musical medio reconocido, no logró llenar las sillas colocadas, el poder se le está yendo de las manos.

En esa reunión, aprovechó muy bien Faudoa para criticar y descalificar a las otras planillas, se nota que anda muy desesperado ya que, al parecer, no las trae consigo. No logró encender ni despertar la emoción de los asistentes, por lo que el evento lució más bien desangelado.

Así pues, las cosas se ven cada vez más complicadas para Faudoa y el equipo impulsado por el dúo Avitia-Frías. El rechazo se advierte generalizado por parte de los agremiados y jubilados, de ello se lee en las redes sociales y se rumora en las propias visitas y eventos a los que acude.

Además, Faudoa, no las trae consigo: Según archivos que se encontraron en Palacio, Ismael Rodríguez, facilitador de avionetas y uno de los confidentes del exgobernador Javier Corral, forma parte de uno de los negocios mancomunados con Faudoa y Avitia a través de una conocida mueblería de la ciudad de Chihuahua, algo así como las que están por “El Pasito”. ¡Así las cosas.