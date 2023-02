By

De manera extraoficial se dio a conocer que un avión propiedad del expresidente de Parral y ex candidato a la gubernatura de Chihuahua Alfredo el Caballo Lozoya, fue detenido con oro robado en su interior.

De acuerdo a las versiones, la aeronave fue asegurada en el aeropuerto de Guadalajara.

El hecho provocó revuelo entre la cúpula política, luego de que meses atrás “El Caballo” Lozoya, hace unos meses había salido libre de una cárcel estadounidense por el delito de falsificación de documentos.

Hasta el momento el ex alcalde no se ha pronunciado al respecto, pero de acuerdo a datos no oficiales la nave había salido del municipio de Parral.

por el momento, se desconoce la cantidad del mental robado, ni el valor del mismo.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer de manera oficial si el avión es propiedad de Lozoya, así como el monto total de lo que fue asegurado.