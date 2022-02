By

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, ejerció acción penal en contra de María Lucero C. H. y Manuel C. C., por su presunta responsabilidad penal en el delito de secuestro cometido en perjuicio de cinco personas de origen guatemalteco y hondureño cometido en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público presentó los elementos de prueba para acreditar la posible participación de los imputados, quienes presuntamente a través de la violencia mantuvieron a las víctimas privadas de la libertad en el interior de un domicilio que se ubica en calles Isla Mindanao y Catarino Acosta de la colonia Chihuahua.

Fue el pasado 02 de febrero, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a la pareja involucrada.

De acuerdo a lo revelado por los afectados, habían llegado a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a los Estados Unidos, sin embargo, fueron despojados de sus teléfonos celulares por parte de los agresores, quienes se comunicaron con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su libertad.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó el auto de vinculación a proceso contra los acusados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, al tiempo que fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.