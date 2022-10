By

Loera reconoce a Corral por visibilizar hospital abandonado

Sigue la telenovela de terror de los BRT 1 y 2

Largas filas para regresar a Juárez de El Paso Tx

El sábado pasado anduvo por estas tierras fronterizas Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI, el dubitativo -porque no logra definir si está con Maru Campos o con su líder Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”-, vino a tomar la protesta al Comité Municipal de la regidora Mireya Porras después de casi dos meses.

Por cierto, tan desangelada estuvo que sólo acudieron los que tomaron dicha formalidad de la protesta, aunque no estuvieron al cien por ciento.

Se nota que en el Comité Municipal quedaron incondicionales de Adriana Fuentes, de Nora Yu, de Fernando Martínez, de Enrique Serrano y de un solitario exdirector de tránsito Óscar Acosta, que tiene la muy honrosa distención de conseguir los recursos para que funcione el casi clausurado Comité Municipal.

También se reunió con los expresidentes del partido a tomar café y a comentar anécdotas y sueños guajiros solamente acudieron Jaime Cano, Alfredo Urías, Willy Campbell, Lorenzo González y Juan José González.

Convocaron a todos los expresidentes del partido, pero faltaron ocho de los que todavía tienen medio cuerpo en el tricolor, y obvio los que ya migraron a Morena, al PAN y al desaparecido Verde Ecologista.

Los que se fueron del PRI a otros partidos son: Adriana Terrazas, Mayra Chávez, Héctor González Mocken, Alfredo Cervantes, Antonio Andreu y Jesús Arath.

Alex También sostuvo una reunión con jóvenes con resultados nada positivos. Alejandro Domínguez sólo está cosechando lo que ha generado con su falta de liderazgo de empatía y de sólo atender a ciertos grupos de interés

Finalmente, la meta es muy sencilla, alcanzar a llegar a lo poco que se reparta en el 2024 y en el 2027.

***

La obra que concluirá el IMSS de los hospitales abandonados por las administraciones de los exgobernadores César Duarte y Javier Corral ya fueron reiniciadas en días pasados.

Comenzaron las obras, aunque con la aclaración de que no será de tercer nivel o de alta especialidad; será un hospital de zona de segundo nivel, similar a las clínicas de zona 6, 35 y 66; el nuevo nosocomio sólo tendrá alrededor de 25 camas más censables que la clínica 66.

Otra de las cosas que quedó claro fue la defensa que sostiene el super delegado Juan Carlos Loera, de las inexistentes gestiones del exgobernador Javier Corral Jurado a favor del rescate del hospital abandonado, donde dejó ver el amor político que todavía le profesa al corralato.

Del discurso de Zoé Robledo director general del IMSS, ofrecido la semana pasada en el evento protocolario de arranque de la obra de reconstrucción del hospital, se desprende la gran mentira de la administración estatal pasada que dijeron que esta obra había sido inaugurada sin estar concluida.

La última cosa que quedó claro que es materialmente imposible concluir la obra en tan sólo 18 meses, salvo que caigan en lo que tanto criticaron de inaugurarla sin terminarla.

***

El entuerto del transporte llamado BRT 1 y 2, así como las sub troncales se han convertido en una verdadera telenovela de terror.

En la audiencia pública del jueves pasado allá en pueblito mexicano quedó bien clarito que el gobierno del estado trae un desastre en el sistema de transporte del BRT y, si bien les va a los juarenses, estarán funcionando eficientemente las dos rutas dos años después de que llegó esta administración.

Dejaron en claro que no hay licitación para nuevos concesionarios en puerta; que no hay un esquema de financiamiento para reponer los 80 camiones que en su momento llegó a tener el BRT 1; que no saben con precisión si los nefastos concesionarios de INTRA seguirán esquilmando a los juarenses.

Sería bueno que de una vez por todas retiraran a los viejos concesionarios de INTRA que dejaron un adeudo por 6 millones de pesos en el sistema de recaudo, pese a que el Fidecomiso de Puentes Internacionales en el 2021 invirtió 300 millones de pesos en remodelar los paraderos.

A pesar de eso los paraderos ya están en franco deterioro y no existe ningún esquema financiero para volverlos a remodelar.

El BRT es un desastre y a casi 14 meses de iniciado el gobierno de Maru Campos sigue en el limbo y para calmar las aguas de palacio estatal sólo mandan al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, a hablar siempre de lo mismo y ya es conocido como el disco rayado, cada semana inventa y da a conocer el circunloquio llamado fases preoperativas.

Mientras no exista la cantidad y calidad de autobuses necesarios de nada les sirve a los juarenses las fases preoperativas, porque la gente tiene que cumplir con un horario en un trabajo, en la escuela, en una cita médica o una cita de cualquier índole y no pueden esperar a que pase el camión cada hora.

Frente a la debacle de este sistema de transporte la gobernadora sólo habla de su famosa torre triquiñuela y sólo tiene tiempo para hablar de su otro sueño, ser la presidenta de todos los mexicanos.

Mientras el gobierno está en manos de su alfil sonorense Luis Serrato Castell y del juarense César Jáuregui Moreno.

***

Más de tres horas tardan los choferes del transporte de carga para cruzar de El Paso Texas a Ciudad Juárez por el puente internacional Córdova-Américas.

Son varias las causas que hacen estas demoras y que afectan tanto al transportista como a las maquiladoras por el atraso de mercancías.

Una de ellas son que los automovilistas se meten a la fila de tráileres y hacen filas hasta el freeway, sobre todo en las horas pico.

Los propios choferes de carga pesada comentan que además de que la gente se mete a la brava enfrente de los tráileres, también existe el problema con los soldados que están en los cruces internacionales.

Tanto cargados como vacíos los gendarmes tardan en hacerles una revisión al tráiler y a la caja cuando cruzan vacías.

Mientras que en los módulos de importación también tardan los soldados en procesar los pedimentos o facturas de importación, porque ahora que el ejército está a cargo de las aduanas, también los soldados están en tareas de comercio exterior lo que atrasan aún más las transacciones de mercancías.

Toda esta situación ocasionan pérdidas tanto a las empresas maquiladoras como a los transportistas de carga y a los propios choferes porque las empresas pierden tiempo en que lleguen sus mercancías, los transportistas gastan más combustible haciendo filas, pagan tiempo extra a los choferes, mientras que a los choferes también se ver perjudicados porque la mayoría reciben su sueldo en base al número de cruces que realizan en el traslado de mercancías.