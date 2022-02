La Dirección de Protección Civil municipal implementó una campaña de concientización para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, por lo que entregó trípticos a la población en dos importantes cruceros de la ciudad, informó Roberto Briones Mota titular de la dependencia.

personal del departamento de Bomberos y Rescate Municipal, entregaron volantes a los automovilistas en los cruceros de las avenidas Adolfo López Mateos y Paseo Triunfo de la República, así como debajo del Puente Rotario (conocido como el Puente Al Revés) en la avenida de la Raza y Tecnológico.

“Como hemos anunciado se va a presentar una onda gélida en la ciudad y es fundamental que la población conozca las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, que no se confíen y extremen precauciones ante las bajas temperaturas que se aproximan”, dijo Briones Mota.

Para prevenir intoxicaciones se recomienda:

1.- Antes de encender el calentón, limpiarlo con aire a presión (no agua) y revisar que no haya fugas.

2.- Utilizar mangueras flexibles de neopreno (No mangueras amarillas).

3.- Mantener abiertas dos ventanas de 10 a 15 centímetros para la circulación del aire.

4.- No dormir con el calentón o la calefacción encendida.

5.- Tener especial cuidado con el cilindro de gas y sus conexiones.

6.- Revisar con agua y jabón.

7.- Verificar que el calentón sea del tipo de gas correcto.

Dijo que es importante identificar los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono que son somnolencia y debilidad, dolor de cabeza, náuseas o vómito, mareos, desmayos y convulsiones; En caso de que se presenten, abrir rápidamente puertas y ventanas, salir del ambiente contaminado, acudir al hospital más cercano o llamar al 9-1-1.