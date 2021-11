By

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos y les exigió resolver el tema.

Durante el anuncio del “Plan de apoyo para Colima”, el mandatario dijo que no estará tranquilo hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos y atención.

“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, les dijo frente al resto del gabinete federal.

Dijo que no solo se deben surtir medicamentos del cuadro básico, sino todas las medicinas, “hasta las más difíciles de conseguir”.

López Obrador insistió en que ya “se abrió la posibilidad la compra medicamentos en el mundo, y no hay excusa, además ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno. Empresas intermediarias vinculadas a políticos corruptos, pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto”.

En los últimos años, el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública se ha agudizado. Por ejemplo, hasta octubre pasado, el Insabi solo había entregado, de acuerdo a reportes oficiales de esta misma Institución, 9.5% de todos los medicamentos solicitados por los estados en la compra consolidada para 2021.

La compra consolidada de medicamentos y material de curación 2021 la hizo la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas que el gobierno mexicano contrató para esto, pero el acuerdo fue que entregaría lo adquirido en solo 11 almacenes y de la entrega a los estados se encargaría el Insabi.

Animal Político solicitó a este instituto, a través de su oficina de comunicación, una explicación sobre por qué solo se ha entregado esa cantidad de medicamentos a las entidades, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Las entidades con más bajo porcentaje de medicamentos entregados son: la Ciudad de México, con 0.3% de lo solicitado; Campeche, con 1.7%; Coahuila, 2.2%; Sinaloa, 3.6% y Chiapas, con 3.9%.

