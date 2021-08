Un maestro integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que la persona quien les enseñó a realizar bloqueos es el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que decidieron hacer lo mismo esta mañana en Chiapas. “No tengo miedo porque, esta situación, este lema de bloquear carreteras, nos lo enseñó nuestro propio presidente. A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo por ir a manifestarnos al Zócalo de México, cuando a él le revocaban sus elecciones en tiempo atrás”.

“Yo aprendí de él, él fue mi maestro. Nuestro presidente de la República, él fue el maestro mío. Él nos acarreaba, nos pagaba gente, y yo de ahí aprendí a manifestarnos, siempre y cuando que haya la razón”, declaró a representantes de medios de comunicación y cuyo video circula en redes sociales.

El integrante de la CNTE descartó tener miedo por realizar bloqueos en vías federales, porque a su consideración, tienen una razón válida para hacerlo. Esta es la primera vez en la administración del morenista que manifestantes impidieron que encabezara una conferencia ‘mañanera’, la cual se llevó a cabo sin su presencia desde el estado de Chiapas.

En la manifestación que impidió llegar al jefe del Ejecutivo hasta la base de la Sedena desde donde se llevaría a cabo la conferencia, también se sumaron estudiantes de escuelas normales, madres de víctimas de violencia, feministas y personal de salud pública que reclamaron insumos médicos, constató Efe en el terreno.

Este viernes, la conferencia de prensa se realizó en la Séptima Región Militar ubicada en Boulevard Ángel Albino Corzo, en Chiapas, donde este fin de semana el mandatario federal tendrá una gira de trabajo.

Tras los hechos, López Obrador afirmó que no es rehén de ningún grupo de interés creado al interior de la CNTE de Chiapas, porque no han sido maltratados y les cancelaron la reforma educativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. “El presidente de México no puede ser rehén de nadie y hemos atendido a los maestros, vamos a seguir atendiendo y he hablado y reunido en 10 ocasiones con la CNTE”, manifestó.

