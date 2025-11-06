La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de bacheo de una zanja de 300 metros lineales, ocasionada por un hundimiento en la línea de alcantarillado, sobre la avenida Jilotepec.

Esta intervención se desarrolla en tres etapas, por lo que fue necesario cerrar los carriles del cuerpo sur a la altura de Camino de la Rosita en la calle Michoacán, concluyendo los trabajos este miércoles, por lo que la vialidad será liberada a las seis de la tarde.

La tercera etapa dará inicio el jueves, tramo que comprende desde la calle Michoacán hacia la Querétaro, así lo informó Daniel Rodríguez, jefe de Supervisión de Obra.

“La reparación de los últimos 100 metros de la calle Michoacán hacia la calle Querétaro, pero solo dos carriles, el de baja y el del centro, por instrucciones de del del director ejecutivo, Sergio Nevárez, de que tuviéramos buena

coordinación entre nuestros compañeros de alcantarillado para su reparación y terminando ellos al segundo, nosotros empezar con el tema de Bacheo”, explicó.

La J+ en acción, reafirma su compromiso de realizar las reparaciones y labores de bacheo de manera rápida, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a los automovilistas y vecinos del sector.