Inicio » ¨Bachea¨ la J+ la avenida Jilotepec luego de reparación de línea de alcantarillado
Ciudad Juárez

¨Bachea¨ la J+ la avenida Jilotepec luego de reparación de línea de alcantarillado

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de bacheo de una zanja de 300 metros lineales, ocasionada por un hundimiento en la línea de alcantarillado, sobre la avenida Jilotepec.

Esta intervención se desarrolla en tres etapas, por lo que fue necesario cerrar los carriles del cuerpo sur a la altura de Camino de la Rosita en la calle Michoacán, concluyendo los trabajos este miércoles, por lo que la vialidad será liberada a las seis de la tarde.

La tercera etapa dará inicio el jueves, tramo que comprende desde la calle Michoacán hacia la Querétaro, así lo informó Daniel Rodríguez, jefe de Supervisión de Obra.

“La reparación de los últimos 100 metros de la calle Michoacán hacia la calle Querétaro, pero solo dos carriles, el de baja y el del centro, por instrucciones de del del director ejecutivo, Sergio Nevárez, de que tuviéramos buena
coordinación entre nuestros compañeros de alcantarillado para su reparación y terminando ellos al segundo, nosotros empezar con el tema de Bacheo”, explicó.

banner

La J+ en acción, reafirma su compromiso de realizar las reparaciones y labores de bacheo de manera rápida, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a los automovilistas y vecinos del sector.

You Might Also Like

You may also like

Se paseaban en Malibu cargado con 52 kilos de marihuana y metanfetaminas

Impulsan Gobierno del Estado y CODER proyectos en beneficio de la comunidad...

Buscarán presupuesto para que el próximo año se dé mantenimiento y restauración...

Formulan imputación a 5 detenidos por ataque armado en tortillería “Tres Hermanos”

Condena Rosana Díaz el acoso hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum

Pide la J+ tomar en cuenta los horarios de invierno para realizar...

Juárez noticias All Right Reserved.