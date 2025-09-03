WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que 11 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron abatidos en un ataque militar realizado por el Pentágono en aguas del Caribe. La operación se efectuó contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

“Bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo en el área a cargo del Comando Sur un ataque en persecución en contra de la organización narcoterrorista positivamente identificada como Tren de Aragua”, señaló Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario destacó que la organización criminal fue catalogada como “terrorista extranjera” y, según él, opera bajo la protección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Washington ofrece hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles.

De acuerdo con Trump, el Tren de Aragua es responsable de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia que afectan tanto a Estados Unidos como a varios países del Hemisferio Occidental. La ofensiva, afirmó, buscaba frenar el ingreso de narcóticos ilegales con destino a territorio estadounidense.

“El ataque ocurrió cuando los terroristas a bordo del buque se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales destinados a Estados Unidos. En la ofensiva resultaron muertos 11 terroristas en acción”, puntualizó el presidente en su mensaje.

El operativo se suma a la reciente presencia de fuerzas navales del Pentágono en aguas cercanas a Venezuela, movimiento que ha sido interpretado por analistas como un gesto de presión e intimidación contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump aseguró que ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido.

“Nadie de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque. Por favor, dejen que esto sirva como advertencia para cualquiera que esté pensando traer drogas a Estados Unidos. ¡TENGAN CUIDADO! Gracias por su atención a este asunto”, concluyó el mandatario en su declaración.