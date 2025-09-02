Chihuahua, Chih.- El Centro de Convenciones y Exposiciones fue el recinto en el que se realizó la Sesión Solemne de lnicio del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Octava Legislatura, en la que oficialmente asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, tras ser la persona más votada en la pasada elección judicial del 1 de junio.

“Nuestra responsabilidad no se limita a dictar sentencias. Se trata de garantizar que toda persona que acuda a nosotros sea escuchada, comprendida y tratada con dignidad. Así comienza la justicia: en cada expediente, en cada audiencia, en cada palabra que pronunciamos desde nuestro encargo”, expresó Herrera Sandoval al iniciar su mensaje.

De igual forma aseguró que los integrantes del sistema de impartición de justicia trabajarán de forma conjunta para mejorar y estar cerca de la sociedad.

“Vamos a trabajar juntos magistrados y jueces con la sociedad civil en todos los Distritos Judiciales para que haya un acercamiento del Poder Judicial con la sociedad, ya que su elección es producto de un proceso democrático en el que se expusieron propuestas y se eligieron perfiles con la finalidad de consolidar una impartición de justicia plena, apegada al interés ciudadano”, destacó.

Agregó que las leyes no deberán sujetarse o interpretarse por un juzgador para satisfacer su beneficio, así como agradeció a las y los chihuahuenses la confianza depositada en ella para dirigir los destinos del Poder Judicial.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la ciudadanía por la confianza depositada en mí a través de sus votos. Este triunfo no solo es mío, sino de todos aquellos que creen en una justicia imparcial y cercana a la gente. Su apoyo es el motor que nos impulsa a trabajar con mayor dedicación y compromiso para mejorar nuestro sistema judicial y responder a las necesidades de nuestra comunidad”, añadió.

Finalmente, agradeció el respaldo y acompañamiento de los poderes ejecutivo y legislativo en este proceso de transición y en el inicio de una nueva etapa para la justicia chihuahuense.