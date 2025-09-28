Inicio » Rosario en público por la paz reúne a cientos en el Centro de Juárez
Rosario en público por la paz reúne a cientos en el Centro de Juárez

by Guayo Cab
by Guayo Cab

Conmovidos por la devoción de los organizadores, cientos de personas se unieron espontáneamente a una procesión con la Virgen de Guadalupe en el Centro de Ciudad Juárez. La marcha concluyó frente a la Catedral, donde los asistentes entonaron cantos y elevaron oraciones por la paz.

El evento, realizado este sábado 27 de septiembre bajo el nombre Letras de Ciudad Juárez, inició en la intersección de las calles Francisco Villa y 16 de Septiembre, con el rezo del Rosario como acto de fe y desagravio contra la idolatría.

Vestidos de blanco en honor a la Pureza de la Virgen María, los fieles caminaron en procesión acompañados por grupos de matachines, quienes con música y danzas dieron un toque solemne y tradicional a la jornada religiosa.

