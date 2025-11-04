El Gobierno Municipal, en coordinación con la Dirección de Educación, la Coordinación General de Comunicación Social y el equipo de futbol Bravos FC Juárez, llevó a cabo una jornada de convivencia y clínicas deportivas dirigida a estudiantes de secundarias y bachillerato.



El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, explicó que estas actividades se realizan gracias a un convenio entre el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y el Club Bravos FC Juárez, con el propósito de fomentar el deporte y detectar a jóvenes con aptitudes sobresalientes en el futbol.



Durante la jornada de hoy, celebrada en el Polideportivo La Montada, participaron alumnos de las secundarias federales 7 y 4, así como de la técnica 56, quienes convivieron con representantes del equipo fronterizo.



Mañana se realizará el segundo encuentro en el Estadio 8 de Diciembre, con la participación de estudiantes del CBTIS 270 y las secundarias federales 18 y 19, informó Alvídrez Olivas.



El funcionario municipal agradeció a Bravos por su colaboración y al Presidente Municipal por impulsar espacios que permiten a los adolescentes invertir su tiempo libre en actividades saludables y formativas.



Como parte de la convivencia, el futbolista portugués Ricardo Jorge Oliveira António “Ricardinho”, jugador de Bravos FC Juárez, alentó a los jóvenes a disfrutar y aprovechar el deporte, además de anunciar la entrega de boletos para el partido del próximo viernes, considerado uno de los más importantes para el equipo.



En el evento estuvieron presentes los futbolistas Israel Larios, César Sosa, José Juan Martínez, Maribel Mendoza, Ili Iturralde, Xiomara López y Beny, la mascota oficial de Bravos FC Juárez.