Manuel Quiroz Carbajal se pone a prueba con la convocatoria masiva de sus 22 mil agremiados en la Sección 42 del SNTE. Se sabe que movilizará al menos a 15 mil de los suyos en todo el estado. No explicó la cantidad que desfilarán en Ciudad Juárez ya que hacia el interior de este gremio prevalece el descontento de los trabajadores de la educación contra su líder por la falta de interés en la defensa de los derechos.

A algunos profes, ya preocupados, les dio por organizar un sondeo de opinión a través de las plataformas sociales para conocer que tanto conocen y aprueban a su Secretario General. Pues es mayor la sorpresa por el rechazo que se tiene.

En la primera pregunta, ¿Consideras que Manuel Quiroz ha cumplido las promesas de campaña?, se lee que el 89.3% de los 8,040 votantes, sostienen que no es así. La segunda pregunta: ¿Consideras que los docentes de nuevo ingreso agremiados a la sección 42 han mejorado sus condiciones laborales con la planilla ganadora?, el 91.3% dicen que no.

En la siguiente, ¿Consideras que los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 42 han mejorado sus condiciones laborales con la dirigencia de Manuel Quiroz?, el 92.1 de los votantes aseguran que no. En otra, ¿Consideras a Manuel Quiroz un buen dirigente?, por lo que el 88.1% de los 8,048 participantes en la encuesta, aseguran que no.

El hecho es, a Quiroz debe preocuparle estos resultados de sus representados. A decir de varios, el dirigente de la Sección 42, no ha encabezado alguna manifestación desde que ganó el proceso interno. Ante ello, muchos advierten de un crecimiento del desencanto que en un futuro inmediato se conviertan en otras acciones.