La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) abanderó a los estudiantes que representarán a Chihuahua en la 30ª Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 2025 y la 10ª Olimpiada Mexicana de Informática para Primaria y Secundaria (OMIPS), que se desarrollarán del 3 al 6 de octubre en Jalisco.

La delegación chihuahuense, conformada por cuatro estudiantes de Educación Media Superior y dos alumnos de Secundaria, competirán en la justa nacional que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara.

Las y los integrantes de la Delegación OMI-Media Superior (30ª OMI 2025) son Jaime Peña Balderrama del CBTis No.122, Iván Uzziel España Salcedo del CBTa No.90, Diana María Prieto Tovar del CBTis No.122, y Jesús Iván Rivera Domínguez del CBTa No.90.

Mientras que la Delegación OMIPS-Primaria y Secundaria (10ª OMIPS 2025) está integrada por Sofía Isabel Caldera Herrera de la Secundaria Estatal No.3013 y Evan Valdivia de la Cruz de la Secundaria Estatal 3008.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Planeación y Administración de la SEyD, Federico Acevedo Muñoz, quien expresó el mayor de los éxitos a las y los estudiantes, además de exhortarlos a dar lo mejor de sí en la competencia y poner en alto el nombre de Chihuahua.

José Francisco Aldrete Enríquez, co-delegado de la OMI en Chihuahua, manifestó que la programación representa un gran reto y que este tipo de competencias demandan mucha disciplina, lógica, esfuerzo y entrega, sin embargo, dijo que tiene confianza en que la delegación se posicionará en el medallero.

A su vez, la secretaria académica de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Viviana Berroterán Martínez, reconoció el talento, la disciplina y el esfuerzo del alumnado, además del compromiso y apoyo de asesores, entrenadores, madres y padres de familia.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los asesores Jorge Fernández Quezada y Mario Héctor Valenzuela Trujillo, además de la entrenadora Rocío Zea Rico, y al personal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH.

También se tuvo la presencia de representantes de la Asociación Nacional de Distribuidores de Informática y Comunicaciones (ANADIC) Chihuahua y del Colegio de Profesionales en Tecnologías de Información de Chihuahua.

La OMI es el principal certamen nacional de resolución de problemas mediante programación, organizado por el Comité Mexicano de Informática A.C. (COMI). Actualmente la entidad ocupa el 13º lugar nacional en el medallero de la OMI, con un total hasta la fecha de 4 oros, 19 platas y 28 bronces.