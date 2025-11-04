Inicio » Abaten Fuerzas federales a 13 presuntos criminales en Guasave
Un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado dejó 13 presuntos criminales muertos y cuatro detenidos en la comunidad rural de Guasave, zona de influencia del “Chapo Isidro” Fausto Isidro Meza Flores.

De forma extraoficial versiones en la zona señalaron la captura de un líder criminal, sin embargo, fuentes comunican que el rumor de que uno de los detenidos habría sido el “Chapo Isidro” es falso.

Los resultados del operativo fueron confirmados por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Medios locales reportan que el operativo que derivó de un choque armado en la comunidad de La Brecha, a 28 kilómetros de Guasave.

Proceso

