Agentes ministeriales abatieron a un hombre que a finales del mes de junio dio muerte a un menor, cuyo cuerpo dejó en un domicilio y la cabeza la abandonó dentro de una hielera en el sanitario de una plaza comercial, al norponiente de la capital del estado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de Sonora, por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), neutralizó a Juan Antonio “N”, de 25 años, tras el intento de su captura en Cajeme.

El objetivo criminal fue ubicado en un domicilio ubicado en la calle Montebello de la colonia Casa Blanca y era buscado por su probable responsabilidad en el homicidio de un menor de 16 años de edad, perpetrado en Hermosillo, a finales de junio del año en curso.

Los hechos consistieron en el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, el cual fue descubierto en el domicilio ubicado en la calle Almendras de la colonia Floresta, en Hermosillo el 29 de junio del año en curso cerca de las 16.34 horas, lugar en el que estaban la víctima y el victimario desde un día antes.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima cometió un error a la hora de tatuar al victimario, motivo por el cual el agresor se enfureció y lo agredió físicamente, privándolo de la vida a golpes y mutilándolo después.

Testigos familiares relataron que una tía del presunto responsable escuchó ruidos provenientes de uno de los cuartos, donde posteriormente halló el cuerpo de la víctima; además, se encontraron los indicios de un hacha, un palo y cobijas con manchas hemáticas, presumiblemente utilizados en el crimen.

Posteriormente, a las 19.00 horas, personal de una cadena de supermercados localizó una hielera con restos de la víctima en los sanitarios de la sucursal ubicada en los bulevares Progreso y Solidaridad.

Tras las investigaciones, se logró determinar la identidad de Juan Antonio “N” como probable responsable, obteniendo la correspondiente orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Posteriormente, fue ubicado en el ya citado domicilio de la colonia Casa Blanca en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, por lo que se iniciaron las labores operativas para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, el probable responsable al percatarse de la presencia de las autoridades en el domicilio donde se resguardaba, sacó un arma de fuego y efectuó disparos contra los agentes, quienes en respuesta neutralizaron al sujeto, cumpliendo con el protocolo de actuación policial.

Durante el operativo también fue detenido Alberto Emmanuel “N” proveniente de Jalisco, quien se encontraba en el mismo domicilio y también disparó contra los agentes de la autoridad; a él se le aseguró un arma de fuego y 20 envoltorios de marihuana.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes junto con la materia asegurada y el fallecido enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los trámites subsecuentes.

ElUniversal