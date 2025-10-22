La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) y el Clúster de Energía de Chihuahua (CECH) realizaron este miércoles el foro Plan Chihuahua: Agua y Energía, donde se realizaron ponencias en las que participaron expertos en el suministro y administración del recurso hídrico en el estado, el país y otras partes del mundo, para aportar a Ciudad Juárez conocimientos importantes que ayudarán a cuidar del agua, ofrecer un servicio circular que garantice su reúso y crear conciencia sobre su valor en la vida diaria.

El foro fue inaugurado a las 8:30 de la mañana por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora del estado, Maru Campos, en Ciudad Juárez, el cual reconoció la importancia de tener espacios en los que se aborden los temas importantes para el suministro del recurso hídrico, en este caso la energía y el agua, que son fundamentales para ofrecer un servicio de agua potable a una ciudad como ésta.

“Porque hablar de agua y energía, nos convoca a hablar de los elementos que hacen posible todo lo que somos; el agua es origen, es fuerza, es sustento; de ella nace la vida, la salud, la tierra fértil y el bienestar de las comunidades”, compartió Ortiz Villegas al arranque del foro.

Sergio Nevárez, director ejecutivo de la J+, fue el primero en compartir su ponencia, en la que habló sobre el funcionamiento de la Junta de Agua y Saneamiento en Juárez, dando pormenores sobre su operación, capacidad para ofrecer agua en toda la ciudad y, sobre todo, cuáles son los esfuerzos para tener un servicio circular que ayuda a reutilizar el recurso en áreas verdes o campos de forraje.

“Si no le invertimos al tratamiento, Juárez está destinada a quedarse sin agua, porque si no empezamos a sustituir el agua en aquellos usos donde no se necesita potable, Juárez se va a quedar sin agua”, compartió Nevárez, invitando a hacer conciencia sobre el uso responsable de este recurso.

En el foro participaron el director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (DANBank), John Beckham; el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes; el presidente del Clúster de Energis en Coahuila, Rogelio Montemayor; el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco; así como el director de la J+ Juárez, Sergio Nevárez, además de empresas hídricas de Israel que compartieron sus conocimientos en la administración del recurso en el desierto.

“Lo que tenemos que hacer todos aquí, es promover en todos nuestros niveles, empezando por nuestros hogares, la cultura del agua, el cuidado del uso, sin todos ustedes no podemos tener agua, no queremos llegar al día cero, de la escasez, tenemos que sumar este gran esfuerzo y el tema del agua es de todos”, compartió el presidente del CECH, Carlos Yates.

Con estas acciones, la J+ avanza en la mejora de procesos e infraestructura al compartir con otros organismos del agua experiencias en la administración del recurso, pero a la vez concientizando sobre su uso, cuidado y valor para los juarenses.