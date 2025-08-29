La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Servicios Académicos, informa a los aspirantes de nuevo ingreso que próximamente estará abierto el proceso de admisión correspondiente al periodo académico enero-junio 2026.

El registro para participar en este proceso iniciará a partir del 30 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre, plazo en el que los interesados deberán completar la solicitud de ficha, carga y validación de fotografías, además de generar la boleta de pago.

La realización del pago en bancos participantes quedará disponible del 30 de agosto hasta el 3 de octubre, mientras que el pago en cajas de la UACJ podrá efectuarse hasta el 10 de octubre. En ese mismo periodo, los aspirantes deberán seleccionar la fecha y hora de su examen de admisión.

Posteriormente, la Dirección General de Servicios Académicos llevará a cabo la asignación de fechas de examen por sistema el 13 de octubre, y los aspirantes podrán obtener su pase de entrada del 30 de agosto al 22 de octubre.

La aplicación del examen de admisión se llevará a cabo del 23 de octubre al 4 de noviembre, y los resultados finales estarán disponibles el 21 de noviembre en portal oficial de la Universidad.

De esta manera, esta institución formativa reitera su compromiso con la transparencia y la organización en sus procesos de admisión, exhortando a los interesados a estar atentos a las fechas y requisitos establecidos para garantizar su participación.