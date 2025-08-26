La Universidad Autónoma de Chihuahua abrió su convocatoria de solicitud de becas de nivel licenciatura para el semestre enero – junio 2026.

El proceso de solicitud se llevará a cabo exclusivamente en la página: becas.uach.mx, del 25 de agosto al 10 de octubre del 2025.

Los requisitos son:

Completar la solicitud en línea dentro del periodo establecido.

Ser estudiante de segundo semestre en adelante, según corresponda a tu plan de estudios.

Contar con el promedio requerido para el tipo de beca que se desea solicitar en el ciclo inmediato anterior.

Contar con sus datos actualizados en la Secretaría Académica de su Facultad. En caso de no ser así, se deberá realizar dicha actualización.

Es indispensable ingresar al sistema y subir de manera digital y legible los documentos requeridos en formato JPEG, según el tipo de beca que solicites.

Es importante destacar que no se atenderán casos extemporáneos y que todas las solicitudes deberán realizarse únicamente a través de internet. La resolución de las solicitudes se publicará el 10 de diciembre de 2025 en la página oficial de becas de la UACH.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Becas, a través del correo: becas@uach.mx o al teléfono (614) 439-1530, extensiones 2047, 2049, 2170 y 2173. La UACH reitera que este trámite es personal e institucional, por lo que no se permite la gestión a través de intermediarios.