El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó el encuentro de las Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizado en el sector de El Sauzal y Zaragoza, donde reiteró su compromiso de seguir trabajando junto con el Gobierno Federal y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer las acciones en beneficio de la comunidad.

Las Cruzadas por Juárez son encuentros coordinados entre el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal con el propósito de acercar programas y servicios públicos a las colonias, reforzando el trabajo comunitario y la atención directa a las causas sociales.

El director de Estrategias de Vinculación y Proximidad de la Secretaría de Gobernación, Gerardo González Arismendi, agradeció al Gobierno Municipal por el trabajo realizado.

Previo al evento, personal de las distintas dependencias acudió durante dos semanas a la zona para brindar atención integral a los residentes. Como resultado, se retiraron más de 7 mil llantas y 12 toneladas de tiliches, además se promovieron murales por la paz, se atendieron calles y avenidas de la zona, se dio mantenimiento a cinco parques y se encendieron 358 lámparas, además de realizar traslados gratuitos de mujeres para estudios de mastografía.

Durante la ceremonia se tomó protesta a los comités de vecinos del Sauzal y Águilas de Zaragoza, quienes fungirán como enlace directo entre la comunidad y los gobiernos municipal y federal para dar seguimiento a las acciones emprendidas.

También se entregaron reconocimientos a empleados municipales por su trabajo en la mejora del entorno y el bienestar de las familias del sector.

En el evento estuvieron presentes el titular de Servicios Públicos, César Tapia; el secretario general de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales; el titular de Desarrollo Social, Hugo Vallejo; el director de Obras Públicas, Daniel González García, y la síndica municipal, Ana Carmen Estrada.