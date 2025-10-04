La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desmintió categóricamente los mensajes que circulan en redes sociales y grupos de mensajería instantánea sobre presuntos intentos de rapto de menores en diferentes sectores de la ciudad.

La corporación informó que audios, imágenes y publicaciones sin sustento han generado alarma entre la ciudadanía, sin que hasta el momento exista ningún llamado de auxilio presentada ante esta autoridad que confirme dichas versiones.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reiteró que no se ha detectado ninguna situación de riesgo relacionada con estos rumores y comentó que la dependencia cuenta con áreas especializadas de análisis e inteligencia para atender cualquier reporte real.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a evitar difundir información falsa o sin verificar y, en caso de contar con datos concretos sobre alguna situación de riesgo, se pide realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales, lo que permite dar un seguimiento oportuno y responsable a cada caso.

Finalmente, la SSPM exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales y confiables.