-Se trató de un accidente laboral por trabajos de acabado en el edificio en construcción.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que este martes, durante labores de retiro de película protectora en los cristales de la fachada de La Torre Centinela, un trabajador de 32 años de la empresa Grupo Catraar sufrió un accidente luego de que su arnés se incendiara tras entrar en contacto con un químico especializado utilizado para esta tarea.

El trabajador cayó desde el nivel 3, resultando con quemaduras y una fractura en el tobillo, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico para su valoración y tratamiento.

Como medida preventiva, el personal fue evacuado hacia el exterior y las actividades en el área fueron suspendidas temporalmente.

Descartando que se tratara de un incendio al interior de la obra.

Por instrucción del Secretario Gilberto Loya Chávez, la SSPE mantiene asegurada la zona donde ocurrió el incidente y reforzó los protocolos de seguridad en trabajos especializado