La Coordinación de Seguridad Vial informa a la comunidad que no se están implantado operativos o retenes para detectar la falta de engomado ecológico, sin embargo, se ha prestado apoyo en los centros de verificación debido a las largas filas que se ha originado al hacer este trámite.

Esto, con el fin de aclarar publicaciones que se han hecho a través de redes sociales, en las cuales se han manipulado fotografías.

El engomado ecológico solo se solicitará en caso de que se cometa una falta o se vean involucrados en un percance vial.