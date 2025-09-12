Inicio » Acompaña el alcalde a presidenta Claudia Sheinbaum en mesa de seguridad
El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó hoy en la mesa de seguridad encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de redoblar esfuerzos y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias de Juárez y de todo el estado de Chihuahua.

La reunión tuvo como propósito revisar las acciones implementadas en la frontera y fortalecer las estrategias conjuntas para atender los retos de seguridad en la región.

“Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, señaló el Presidente Pérez Cuéllar al término de la reunión.

