El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó hoy en la mesa de seguridad encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de redoblar esfuerzos y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias de Juárez y de todo el estado de Chihuahua.
La reunión tuvo como propósito revisar las acciones implementadas en la frontera y fortalecer las estrategias conjuntas para atender los retos de seguridad en la región.
“Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, señaló el Presidente Pérez Cuéllar al término de la reunión.
Acompaña el alcalde a presidenta Claudia Sheinbaum en mesa de seguridad
