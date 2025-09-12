El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó hoy en la mesa de seguridad encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.



Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de redoblar esfuerzos y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias de Juárez y de todo el estado de Chihuahua.



La reunión tuvo como propósito revisar las acciones implementadas en la frontera y fortalecer las estrategias conjuntas para atender los retos de seguridad en la región.



“Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, señaló el Presidente Pérez Cuéllar al término de la reunión.