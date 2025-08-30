Diversos liderazgos y organizaciones de la ciudad de Chihuahua se han sumado al proyecto de la Cuarta Transformación en favor de los chihuahuenses, dio a conocer Cruz Pérez Cuéllar durante la visita que hizo a la capital del estado para acompañar a Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En entrevista con medios de comunicación, Pérez Cuéllar subrayó que su trabajo en Morena se concentra en seguir las directrices de la dirigencia nacional del partido, particularmente en la conformación de los comités seccionales.

“Yo ya tuve mi primera asamblea el 17 de agosto, este domingo me toca otra en una sección de Ciudad Juárez, en el distrito 4, que es en el que yo vivo”, puntualizó.

Explicó que además de participar en las actividades de su distrito, también está atendiendo invitaciones de distintas localidades del estado: “Ya los domingos también estoy aceptando invitaciones que me hacen amigas y amigos de todo el estado; acabo de estar en Aldama, aquí mismo en Chihuahua capital”.

Pérez Cuéllar reiteró que su prioridad es acatar las instrucciones de la dirigencia nacional y fortalecer la organización territorial.

“Por supuesto que estamos acatando todo lo que dice nuestra dirigencia, voy a revisar esto muy bien, pero sí lo diría de una vez, estamos concentrados en cumplir con el mandato de hacer esta organización territorial”, concluyó.