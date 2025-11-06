Inicio » Aconseja IMCO a juarenses evitar deudas en compras decembrinas
Aconseja IMCO a juarenses evitar deudas en compras decembrinas

Ciudad Juárez.– En medio del auge comercial previo a las festividades decembrinas, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), exhortó a los juarenses a ser prudentes con sus gastos y evitar endeudarse durante esta temporada.

La economista advirtió que las condiciones económicas actuales no garantizan estabilidad en el empleo, por lo que recomendó priorizar el ahorro y la planificación financiera en los hogares.

“Es importante cuidar los gastos para mantener capital y no desestabilizar la economía familiar”, señaló Moy.

Agregó que los consumidores deben evitar adquirir productos innecesarios a crédito y asegurarse de revisar los intereses ocultos o costos adicionales al momento de comprar.

La especialista subrayó que el sentido común y la responsabilidad financiera son claves para evitar un inicio de año con deudas difíciles de pagar.

