Acribillan a tres hombres al interior de vivienda; en el lugar también localizaron a una mujer maniatada

Al menos tres hombres sin vida fueron localizados esta tarde al interior de una vivienda de la colonia Manuel J: Clouthier, donde además una mujer fue localizada maniatada.

El hallazgo fue realizado en un predio de las calles Bernardo y Mesa Central, de la citada colonia y hasta donde arribaron elementos policiacos luego de recibir una alerta sobre detonaciones de arma de fuego y movimientos extraños en el domicilio.

Al llegar los uniformados al lugar, confirmaron el hallazgo e indicaron que fueron informados por vecinos que hombres armados se alejaron del lugar a bordo de un auto gris.

Sobre la mujer se dijo que esta pudo haber sido maniatada en el lugar, sin embargo, también se dijo que pudo haber estado privada de la libertad en dicho lugar.

La zona fue acordonada y resguardada mientras elementos de la fiscalía se encargaban de procesar la escena.

