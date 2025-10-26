La Operadora de Transporte (OTV) informa que el CAM Móvil del JuárezBus ampliará esta semana su ruta de atención, con un nuevo punto ubicado a un costado de la estación Ramón Corona.

Este espacio estará disponible del 27 al 31 de octubre, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el propósito de acercar los trámites a las y los usuarios del sistema de transporte.

Además, personal del CAM Móvil mantendrá las visitas a instituciones educativas y espacios comunitarios.

Del 27 al 29 de octubre estará en el Cobach 6; el 30 y 31 de octubre atenderá en el Cobach 5, y el sábado 1 de noviembre estará en el Supermercado Riberas, que se ubica sobre la calle Porvenir.

La atención en estos puntos será de lunes a miércoles y viernes será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En jueves y sábado el módulo abrirá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante estas jornadas los usuarios podrán tramitar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta preferencial.

El costo por emisión o reposición es de 30 pesos; en el caso de la renovación se mantiene sin costo.