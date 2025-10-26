Inicio » Activarán nuevo punto de atención del CAM Móvil del JuárezBus
Activarán nuevo punto de atención del CAM Móvil del JuárezBus

La Operadora de Transporte (OTV) informa que el CAM Móvil del JuárezBus ampliará esta semana su ruta de atención, con un nuevo punto ubicado a un costado de la estación Ramón Corona.

Este espacio estará disponible del 27 al 31 de octubre, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el propósito de acercar los trámites a las y los usuarios del sistema de transporte.

Además, personal del CAM Móvil mantendrá las visitas a instituciones educativas y espacios comunitarios.

Del 27 al 29 de octubre estará en el Cobach 6; el 30 y 31 de octubre atenderá en el Cobach 5, y el sábado 1 de noviembre estará en el Supermercado Riberas, que se ubica sobre la calle Porvenir.

La atención en estos puntos será de lunes a miércoles y viernes será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En jueves y sábado el módulo abrirá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante estas jornadas los usuarios podrán tramitar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta preferencial.

El costo por emisión o reposición es de 30 pesos; en el caso de la renovación se mantiene sin costo.

