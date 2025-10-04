Inicio » Acude alcalde a juego de pretemporada entre Indios y la selección de Ocampo
Acude alcalde a juego de pretemporada entre Indios y la selección de Ocampo

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió al juego de pretemporada de Indios de Juárez contra la selección de Ocampo, Chihuahua, encuentro que sirve de preparación para los jugadores y estrecha a ambas comunidades.

Esto se llevó a cabo en el Estadio Juárez de Beisbol, donde el alcalde reiteró su felicitación al equipo aborigen por haber ganado el campeonato de la Liga Estatal de Beisbol

El edil hizo primero una visita a la escuadra del interior del estado, a quienes los saludó de mano, les dio la bienvenida y sostuvo un breve encuentro con su homólogo de aquel municipio, Rafael Solís.

Como forma de amistad entre ambas comunidades, Solís le entregó una gorra del equipo y Pérez Cuéllar dijo que con este tipo de acciones se unen ambos municipios.

Posteriormente acudió a la banca de Indios para estrechar la mano de los jugadores y cuerpo técnico, a quienes los reconoció por ganar el campeonato de la Liga Estatal de Beisbol.

A la novena indígena les hizo saber que Juárez está muy contenta por su logro y los estarán apoyando en la próxima temporada.

Rafael Solís dijo que este tipo de eventos son muy importantes para los jugadores pues ayuda a tener una mayor experiencia, ya que juegan contra el campeón del estado.

