El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió a la edición número 66 de la obra de teatro “Don Juan Arancel Tenorio” que presentó el Club Activo 20-30.



La puesta en escena se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Benito Juárez, donde más de 40 socios participaron, varios de ellos representando a distintos personajes masculinos y femeninos que abordaron temas políticos y sociales que afectan a la comunidad a nivel mundial, nacional y local.



El Alcalde acudió con su esposa Rubí Enriquez, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ambos disfrutaron de la obra que cada año se realiza con el fin de recaudar fondos en beneficio de la comunidad juarense, especialmente de la niñez.



Durante la puesta en escena mostraron temas como los aranceles, además de temas políticos locales que se mostraron con humor y parodia.



El Club Activo 20-30 tiene más de 80 años en Ciudad Juárez y actualmente trabaja en el proyecto “Una niñez sobre ruedas”, para niños con discapacidad, aunque también realiza distintas actividades en beneficio de los infantes de escasos recursos y colabora con diferentes organismos sociales.



El texto original de la obra de teatro es una adaptación del Día de Muertos y cada año aborda un tema específico que se adapta con los asuntos que se viven en ese momento, además es la obra de teatro más famosa en Juárez y busca tener un toque de sátira política, aunque con un lenguaje apto para toda la familia.



La obra se presentó desde el viernes con dos funciones y esta noche concluyen las presentaciones.