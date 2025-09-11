Inicio » Acude Maru Campos a mesa de seguridad en Palacio Nacional
Chihuahua

Acude Maru Campos a mesa de seguridad en Palacio Nacional

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La gobernadora Maru Campos acudió a una mesa de seguridad en Palacio Nacional, donde en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, analizó el estatus actual de Chihuahua en la materia y acordó una mayor colaboración con las corporaciones federales.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Marina de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, el general de División Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Por parte del Gobierno del Estado acompañaron a la mandataria estatal el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y el fiscal general, César Jáuregui, quienes detallaron los objetivos prioritarios y las metas alcanzadas mediante el trabajo interinstitucional.

Maru Campos subrayó que la colaboración entre las instancias de los diferentes niveles gubernamentales ha derivado en resultados positivos, como los decomisos importantes de sustancias como el fentanilo en los últimos meses, así como de armamento y de diferentes estupefacientes.

banner

Indicó que mantener la seguridad en la entidad es una tarea permanente, para lo cual, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión se encuentra estrechar la coordinación con las fuerzas federales con el objetivo conjunto de garantizar un Chihuahua de paz.

You Might Also Like

You may also like

Conmemoran Congreso y CONAFE a educadores comunitarios con exposición fotográfica

Tipificará Francisco Sánchez el huachicol fiscal como delito de traición a la...

Asegura Fiscalía Anticorrupción complejo inmobiliario de lujo en Tepoztlán, Morelos

Analiza Maru Campos paquete económico 2026

Reconoce SSPE labor de Tamizajes y área médica de Justicia Cívica

Localizan en Washington a masculino reportado desaparecido en Cuauhtémoc

Juárez noticias All Right Reserved.