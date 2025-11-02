El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió a la tradicional misa en honor a los fieles difuntos que se celebró en el panteón San Rafael, la cual fue oficiada por el sacerdote Armando Benavides.



El sacerdote expresó que este día se conmemora a los difuntos pero también a los vivos, ya que Cristo venció a la muerte. “Recordamos a nuestros fieles difuntos en este día domingo pues tienen un lugar especial en nuestros corazones”, dijo el presbítero en su mensaje.

Además resaltó que esta celebración tiene sentimientos encontrados, ya que al visitar a los fieles difuntos hay dolor y tristeza, sin embargo, se busca reforzar la esperanza y la fe de que algún día llegaremos con Dios.

Al culminar la misa, el sacerdote acompañado del alcalde Cruz Pérez Cuéllar acudieron a la fosa común e hicieron una oración por las personas no identificadas. “Hoy se celebra a los fieles difuntos, a la gente que se nos adelantó, estamos aquí para dar nuestro mensaje de empatía”, resaltó el Presidente Municipal.

Al finalizar se ofrecieron ofrendas florales a los difuntos que descansan en el lugar.

Acompañaron al alcalde funcionarios municipales.