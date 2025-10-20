El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió al Congreso Internacional LIV de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), donde este día se tendrá el panel Juárez Frontera de Oportunidad Inmobiliaria, “El Futuro de la Inversión Inmobiliaria a Nivel Global”.



“Estoy muy agradecido de estar hoy con ustedes, ya que este es un evento internacional que también se va a llevar a cabo en la ciudad de Chihuahua y que nos da mucho gusto que también se realice hoy aquí en esta frontera”, dijo el alcalde.



Recalcó que se ha trabajado muy de cerca con la AMPI, organización que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.



Agregó que durante este congreso presentarán 17 propuestas en tema de vivienda, para contribuir a resolver este problema de rezago que se tiene en el país, en un llamado a trabajar de forma conjunta.



“Me da gusto escuchar que hay conciencia social respecto a la problemática que hay en el país, este plan de la vivienda es fundamental para México, la Presidenta Claudia Sheinbaum no solamente lo vio, sino que echó a andar este programa de vivienda, aquí en Juárez ya se están empezando a construir 700 casas”, indicó.



“Les doy la bienvenida a todos los que son de Juárez, pero también a los que vienen de fuera, los invito a que conozcan la ciudad que es prospera, segura y en donde se pueden hacer negocios”, destacó.



Por su parte, Karim Antonio Obviedo, presidente nacional de la AMPI, expresó su agradecimiento a las personas que hoy vienen de Estados Unidos y de diferentes partes de México, a un evento que es muy importante y lo realizaron en esta ciudad ya que siempre han recibido un gran apoyo.



“Este día les estaremos presentando esa magnífica oportunidad de poder atraer inversiones a nuestro país, de poder invertir, de poder hacer grandes cosas y que se den cuenta que el día de hoy y durante los próximos años, México es y seguirá siendo el aliado comercial número uno de Estados Unidos”, resaltó.



“Para nosotros representa un gran reto el que hayan venido y quiero agradecerles, porque sé que tuvieron que viajar de diferentes partes del mundo para estar aquí con nosotros el día de hoy y platicar acerca de estas experiencias”, expresó.



Agradeció al alcalde por todo el apoyo que da a la asociación, ya que este evento no se podría realizar sin su valioso apoyo.



“Gracias y cuenta con nuestra asociación para todo lo que requieras, sabemos que tienes muchos retos por delante y estamos seguros de que lo vas a lograr, triunfado, exitoso y comprometido con la sociedad como lo ha hecho hasta hoy”, señaló.



Acudieron al evento Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano; Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico; Isela Quiroga, vicepresidenta de eventos de AMPI; Marisela Sáenz presidenta de AMPI en Ciudad Juárez; Zulema Ruiz, presidenta AMPI sección Chihuahua, así como Gildardo Muñoz, director del Congreso Internacional Inmobiliario.