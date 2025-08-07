El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, visitó este campus el 06 de agosto al mediodía, para saludar a la comunidad universitaria y darles una calurosa bienvenida a un nuevo semestre de clases, metas y sueños.

En este recorrido de diálogo y convivencia por distintas aulas, lo acompañaron el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; la maestra Tania Hernández García, directora del ICB; el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del IIT; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del IADA; el maestro Jesús Meza Vega, director del ICSA y la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del Campus.

Para dar continuidad a la campaña de identidad universitaria “Tu tiempo es hoy” también estuvo presente el equipo de Comunicación Universitaria encabezado por su director general el maestro Armando Rodríguez Hernández, por lo que en diversas aulas del recorrido los estudiantes recibieron por parte de la comitiva de bienvenida atractivos souvenirs con la promoción de frases como “Imagina, construye, inspira”, “Lleva la UACJ contigo” e “Inspira el futuro”.

Esta visita también incluyó un provechoso encuentro de los funcionarios universitarios con el personal administrativo del campus y el equipo de profesores de tiempo completo.

Tanto en su encuentro con el personal universitario como con los medios de la región que se dieron cita para cubrir esta visita, el doctor Daniel Constandse refrendó su compromiso con el campus y su región al confirmar la próxima construcción de un gimnasio auditorio con una inversión que rondará los 50 millones de pesos, el cual fue autorizado por el Honorable Consejo Universitario el pasado mes de marzo, como parte del Plan de Obra 2025.

El Campus Nuevo Casas Grandes tiene una población estudiantil integrada por más de mil jóvenes, de ello un destacado porcentaje corresponde a estudiantes foráneos, que provienen de municipios como Casas Grandes, Buenaventura, Zaragoza, Gómez Farías, Ascensión, Madera, Galeana e incluso de Ciudad Juárez.