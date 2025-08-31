Kim Kardashian volvió a colocarse en el centro de la polémica, esta vez por críticas directas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Funcionarias de la administración de Donald Trump la señalaron de “defender criminales” tras cuestionar las deportaciones masivas de inmigrantes que ha impulsado el expresidente.

El incidente comenzó en VENECIA, durante los Premios DVF de Diane von Furstenberg, donde Kardashian fue reconocida por su activismo en justicia penal. Antes de recibir el galardón, la estrella de televisión fue cuestionada sobre las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En las noticias escuchas: ‘Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes’. Pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas”

respondió Kardashian

La socialité agregó que, aunque el tema es complejo, se debe proteger a quienes han contribuido al desarrollo de Estados Unidos.

Las declaraciones no tardaron en generar una reacción oficial. En entrevista con el medio TMZ, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, fue contundente:

Se trata de criminales violentos que la Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, ha retirado de las calles de Los Ángeles: asesinos, violadores, miembros de pandillas y pedófilos”

McLaughlin cuestionó además por qué Kardashian continúa “actuando en favor de los criminales a costa de ciudadanos inocentes y de valientes miembros de la ley”.

A estas críticas se sumó Abigail Jackson, subsecretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, quien defendió las políticas de Trump:

El presidente Trump está cumpliendo su promesa con el pueblo estadounidense de deportar a inmigrantes ilegales criminales y hacer a América segura nuevamente, sin importar lo que digan las celebridades de élite de Hollywood”

El reconocimiento en Italia llegó por la labor de Kardashian en el sistema de justicia penal, un activismo que ha marcado los últimos años de su vida. En el evento, recibió el premio de manos de Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar de una condena de cadena perpetua por un delito menor relacionado con drogas.

Kardashian, que en mayo pasado se graduó como abogada, ha utilizado su influencia mediática para promover reformas legales y denunciar lo que considera prácticas inhumanas, como las redadas migratorias en California.

Su interés por el derecho proviene de su padre, Robert Kardashian, recordado por haber formado parte de la defensa de O.J. Simpson en los años noventa.

El choque entre Kardashian y las autoridades estadounidenses refleja un debate mayor sobre la migración en Estados Unidos. Mientras el gobierno de Trump sostiene que las deportaciones apuntan a “criminales peligrosos”, la socialité insiste en que las medidas también afectan a familias trabajadoras y personas que forman parte esencial del país.

En este contexto, la figura de Kardashian genera división: para algunos es una celebridad desconectada de la realidad, para otros es una voz influyente que utiliza su fama para dar visibilidad a causas sociales.

El tema migratorio seguirá siendo uno de los puntos más sensibles en la política de Estados Unidos. Las críticas a Kim Kardashian son apenas un capítulo más en una discusión que enfrenta seguridad nacional contra derechos humanos, y que promete mantenerse en el centro del debate público.

Con su reconocimiento en Europa y sus declaraciones en contra de las redadas, Kardashian se reafirma como una de las celebridades más activas políticamente de la última década, aunque no siempre con el respaldo de las autoridades de su propio país.

