Inicio » Acusan a exsecretario del Ayuntamiento de Teapa de pertenecer a ¨La Barredora¨
Nacional

Acusan a exsecretario del Ayuntamiento de Teapa de pertenecer a ¨La Barredora¨

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Durante la madrugada de este miércoles, los agentes de la Policía Estatal, junto con personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, arrestaron a Iván García quien fue secretario del ayuntamiento del municipio de Teapa en la administración de la ahora exalcaldesa Alma Rosa Espadas, además, las autoridades reforzaron la seguridad en aquel municipio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Iván García fue arrestado en su casa ubicada en el municipio de Teapa y en el operativo también participaron los elementos que pertenecen al grupo interinstitucional denominado “FIRT Olmeca”.

De igual forma trascendió que Iván García esta acusado de diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada y presuntamente el exfuncionario estaría ligado al grupo delictivo “La Barredora”.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades en Tabasco no habían revelado más información sobre el caso.

banner

ElHeraldodeMéxico

You Might Also Like

You may also like

Denuncian baches en las pistas del AICM; piden revisión para evitar tragedias...

Baja Tasa arancelaria efectiva de EU a productos mexicanos al 7.5% por...

Pide SNA investigar cuentas de Adán Augusto por posibles irregularidades patrimoniales

Muere Medio Metro; su cuerpo fue localizado en los límites de Tlaxcala

Localizan y destruyen 100 artefactos explosivos artesanales en Sinaloa

Presentan tercera denuncia contra Ana Guevara

Juárez noticias All Right Reserved.