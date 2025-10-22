Durante la madrugada de este miércoles, los agentes de la Policía Estatal, junto con personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, arrestaron a Iván García quien fue secretario del ayuntamiento del municipio de Teapa en la administración de la ahora exalcaldesa Alma Rosa Espadas, además, las autoridades reforzaron la seguridad en aquel municipio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Iván García fue arrestado en su casa ubicada en el municipio de Teapa y en el operativo también participaron los elementos que pertenecen al grupo interinstitucional denominado “FIRT Olmeca”.

De igual forma trascendió que Iván García esta acusado de diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada y presuntamente el exfuncionario estaría ligado al grupo delictivo “La Barredora”.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades en Tabasco no habían revelado más información sobre el caso.

ElHeraldodeMéxico