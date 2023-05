La violencia no da tregua

Greg Abbott, militariza la frontera

En su relación con el gobierno federal la gobernadora Maru Campos ha sabido mantener las formas, que en política son tan cruciales como el fondo.

Es una mujer que sabe respetar investiduras y protocolos, aunque del lado de la cuatro T, las señales no siempre han sido de cordialidad.

Cada vez que un funcionario federal ha anunciado que visitará el estado, Maru hace gala de su cortesía política declarándose abierta y dispuesta a reunirse con él o la visitante, trátese de secretarios de gabinete, la jefa de gobierno o hasta el mismo presidente de la república.

Cuando vino el secretario de Gobernación Adán Augusto López y más recientemente el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, los encuentros con la mandataria chihuahuense dejaron constancia de su buena disposición y anfitronía.

Pero no ha ocurrido lo mismo con el presidente López Obrador, que ha decidido no invitarla cuando viene a Juárez, o la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, que apenas este fin de semana decidió venir sin siquiera voltear a saludar a la primera autoridad del estado.

Ya se sabe que Adan, Marcelo y Claudia andan ocupados ¿o distraídos? con sus precandidaturas, pero eso no debería excusarlos de cumplir con modales básicos de las relaciones interinstitucionales.

Es verdad que Maru no va a cerrar la puerta de Palacio a las visitas que el presidente y sus funcionarios ¿o sus corcholatas? sigan realizando por estas tierras norteñas, por más desaires que le hagan.

La chihuahuense tiene claro que su primera responsabilidad es con las y los ciudadanos que la eligieron y en esas visitas muchos acuerdos y beneficios se han logrado.

Ella seguirá con la mano abierta, concentrada en buscar los mejores beneficios para su tierra mientras –quizás- otras gentes opten por la indiferencia, hechizados por la búsqueda frenética de más poder del que ya han alcanzado, una fórmula sumamente dañina si se considera que gobernar es buscar siempre el beneficio de la mayoría y no, como parece el caso de los mencionados, satisfacer un hambre de poder individual.

****

La violencia no da tregua, especialmente la provocada por los grupos facciosos del crimen organizado. Este fin de semana pasado ha sido uno de los más violentos en lo que va del año con 14 muertos; la mayoría de ellos homicidios dolosos por ajustes de cuentas entre bandas rivales de narcomenudistas.

El presidente Cruz Pérez Cuéllar abordó el tema en la conferencia de prensa semanera de este lunes obligado por los cuestionamientos de los colegas periodistas. Aceptó que los homicidios se han incrementado en los últimos días.

Según dijo el alcalde la violencia se maximizado debido a la disputa por el territorio para la venta de drogas que disputan dos grupos los que pelean a sangre y muerte la plaza. No dio nombres de los grupos para no hacerles más publicidad de la que ya tienen.

Pese a que reuniones de la Mesa Interinstitucional para la Paz van y vienen, ningún gobierno de los tres niveles ha podido inhibir los crímenes que todos los días se cometen en las calles y lugares públicos de la ciudad.

Por lo pronto Pérez Cuéllar le echó la pelotita a la Fiscalía General del Estado de la que dijo seguramente están trabajando en la investigación de los nuevos casos para esclarecer los homicidios e impartir justicia, lo que se ve muy lejano, ya que la autoridad investigadora presenta un gran rezago en los múltiples casos.

El gran consuelo que dejó entrever el alcalde fue que esta violencia no ha brincado a la población en general y dijo que es entre los miembros de estos dos grupos de lo que no quiso dar mayores detalles.

****

Tras el anuncio que hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott, para desplegar elementos de la Guardia Nacional en la frontera y la vigilancia con helicópteros para evitar la entrada de migrantes a territorio estadounidense, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar calificó la pretensión de populista.

Dijo que el gobernador texano busca lucrar políticamente con el tema de los migrantes ya que tiene aspiraciones presidenciales y siempre esta incidiendo para sacar raja política.

Pérez Cuéllar aseguró que en este momento no se espera en Juárez una avalancha de migrantes, aunque o la descartó, pero por el momento en la presidencia municipal no tienen información de la llegada en masa de migrantes.

Vale destacar que este jueves 11 de mayo de 2023 el Título 42 que fue puesto en marcha por el expresidente Donald Trump con motivo de la pandemia de Covid-19 para expulsar a millones de solicitantes de asilo; por su parte el actual presidente Joe Biden ha puesto en marcha otras medidas ante la finalización de la medida antinmigrante.

Aunque el presidente municipal fácil se cura de espantos, el tema no deja de preocuparle luego del pequeño detallito que le indilgaron en los hechos de la “estación de la muerte” del pasado 27 de marzo en donde 40 migrantes murieron después de que fueron encerrados y no les abrieron las rejas.