Advierte Xóchitl Gálvez que despidos en el INE debilitan al árbitro electoral

La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su preocupación por el despido de empleados y servidores públicos de experiencia del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que advirtió, “está debilitando a la institución”.

Entrevistada luego de reunirse en privado con mujeres perredistas en instalaciones del Partido de la Revolución Democrática, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que si la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala no ha logrado hacer cambios más radicales en el INE es porque hubo seis consejeros que se mantuvieron firmes.

“Pero hay 5 (consejeros más), entonces con uno que jalen pueden cambiar las cosas. No sé, ojalá no, ojalá conservemos esa institución, porque no es de la presidenta, es de los mexicanos”, sostuvo.

Gálvez Ruiz lamentó que Taddei Zavala haya prescindido de los servicios del responsable del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), situación que alertó, puede poner en riesgo el resultado de la elección presidencial.

“La verdad es que han renunciado a mucha gente que tenía una larga trayectoria en el INE, por el simple hecho de pertenecer a una administración distinta. Lo que me preocupa, por ejemplo, es que la persona encargada del PREP, un PREP que toda la vida fue super preciso, que cada elección presidencial fue súper acertado, el nuevo que llegue no sé si tenga el expertiz, la experiencia y sería muy dramático que este resultado no estuviera para la elección presidencial, entonces el tema es que en aras de poner a los cuadros a modo, se está debilitando -desde mi punto de vista- a la institución”, puntualizó.

Dijo que espera que la gente que están sustituyendo en el INE tenga la experiencia para llevar a cabo la elección del próximo 2 de junio. “Eso es lo que yo digo, porque había gente con muchísima experiencia y hoy estaban nombrando a los nuevos funcionarios públicos, que han tardado meses porque no se ponen de acuerdo. Ese es para mí mi temor, que la gente que llega sí tenga la experiencia y el conocimiento”, insistió.

Xóchitl Gálvez señaló que por ahora no puede decir si tiene confianza en la nueva administración del INE, pues eso se va a ir viendo con las decisiones que se tomen en el marco del proceso electoral.

En este sentido, recalcó que un tema que no puede evadir el instituto es la investigación del presunto desvío de recursos de Notimex a la precampaña de Claudia Sheinbaum.

“Queremos que se investigue el caso de Sanjuana Martínez, porque ella misma dijo que el dinero ha ido a la candidatura de otra candidata. Si hubiera una cosa similar (en la alianza opositora), nombre, Morena haría un escándalo. Entonces, que nos demuestren que sí van a actuar y que sí van a investigar los posibles casos, a mí me parece que la multa de 60 millones por gastos excedidos de la campaña de la precandidata (de Morena) es poco. Todos vimos miles de espectaculares, vimos miles de bardas, miles de camiones, ojalá de verdad puedan hacer una evaluación clara”, apuntó.

