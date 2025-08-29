Como parte de las acciones para el mejoramiento de los planteles educativos, la Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción del domo en el Colegio de Bachilleres Plantel 11, el cual se encuentra entre las calles Francisco Bocanegra y Domingo García Ramos, en el sector suroriente de la ciudad.



Daniel González García, titular de la dependencia, dio a conocer que las láminas del domo ya fueron colocadas, además de que el espacio contará con unas gradas para el alumnado y una cancha de concreto en la cual se trabaja en las gravas laterales.



El funcionario comentó que esta obra forma parte del paquete de proyectos ganadores del programa del Presupuesto Participativo 2024 y en ella se aplica una inversión de 6 millones 700 mil pesos.



González García destacó la gran participación de la comunidad estudiantil en el Presupuesto Participativo, ya que gracias a este medio ha sido posible realizar obras específicas que necesitan los docentes y estudiantes.