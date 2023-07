By

Luego que el presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial del PAN, Santiago Creel, denunciara que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplica la discriminación “inversa” en su contra, pues lo ha satanizado y marginado por su color de piel y ojos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos, por lo que manifestó que esto “es mentira, completamente mentira”.

En la nueva sección de su conferencia mañanera “No lo dije yo” y al proyectar un video de estas declaraciones del legislador, el Mandatario federal afirmó que desconocía que había “discriminación a la inversa” y que ese término es “nuevo para mí”.

“Nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos, es mentira completamente mentira.

Aclararlo nada más, yo sí siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción, siempre, eso sí”.

