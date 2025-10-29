CIUDAD DE MÉXICO. — Lo que parecía una historia de serie terminó siendo un plan real. Un agente federal de Estados Unidos ideó una estrategia para arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según reveló la cadena Univision.

El plan fue concebido por Edwin López, un funcionario de seguridad estadounidense que intentó convencer al piloto de Maduro de trasladarlo a un país donde pudiera ser detenido. A cambio, le ofrecieron una fortuna millonaria.

La operación comenzó en 2024, cuando un informante se presentó en la embajada estadounidense en República Dominicana y afirmó tener detalles sobre las aeronaves del presidente venezolano. López, entonces agregado de la embajada y agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, tomó el caso.

Pero el plan se vino abajo cuando el piloto rechazó la propuesta.

“Los venezolanos no somos traidores”, habría dicho antes de romper el trato.

El caso se conoció poco después de que el lunes pasado, el ministro de Interior Diosdado Cabello anunciara la captura de cuatro personas en Venezuela, presuntamente vinculadas a una operación de “falsa bandera” de la CIA, en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.

Según Cabello, la supuesta célula buscaba atacar el buque estadounidense USS Gravely para incriminar a Maduro.

“Me informan de tres personas que capturaron de la CIA”, dijo el funcionario chavista.

VENEZUELA–EE.UU.: TENSIÓN EN EL CARIBE

Mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el golfo de México, como parte de una operación antidrogas que Venezuela considera un pretexto para derrocar a su presidente y apropiarse de sus recursos naturales.

El operativo, que ha dejado 43 muertos tras el bombardeo de presuntas narcolanchas, incluye al mayor portaaviones del mundo y se centra en las costas venezolanas.

Maduro acusa a Washington de utilizar estas maniobras para “robar el petróleo” de su país, cuyas reservas son las más grandes del planeta.