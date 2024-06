Por www.HBMNoticias.com

En redes sociales como Facebook fueron subidas imágenes de la difícil condición en que se encuentra el famoso Lago de Arareco, el cual por la falta de lluvias y altas temperaturas luce casi totalmente seco.

El usuario «Jaime Arm», escribió en sus redes, compartiendo imágenes de lo que queda del cuerpo de agua.

«La laguna así la conocíamos nosotros hace muchos, pero muchos años, cuando este cuerpo de agua estaba lleno de vida, para algunos existía el temor de que se desbordara y que podría afectarles o perjudicarles de alguna forma.

En mi infancia me toco ir a pescar en este lugar con anzuelos y usábamos lombrices de tierra como carnada, sacábamos unas mojarras de buen tamaño, era un sitio exclusivo de los rarámuris, y que decir del paisaje era mil veces mejor que hoy en día, se contaban muchas leyendas de lago que daba miedo ir solo a este lugar.

Algunos decían que existía una Sirena, otros decían que había una enorme serpiente en sus aguas, incluso decían que algunos se ahogaron al nadar en sus aguas por que debajo de las piedras había cuevas y que al sumergirse en sus aguas jamás salieron a la superficie.

Para aquellos de son de mi generación saben bien que lo que digo es real, y creo que me quedo corto al decirles esto porque en realidad en aquellos tiempos esta zona era otro mundo, este lago fue un santuario para la vida silvestre, era un sito de lo mas bello a decenas de kilómetros a la redonda.

Hoy en día muchos visitantes se emocionan al ver el lago agonizando, mientras que para muchos de nosotros nos da tristeza, impotencia de no poder hacer nada para salvar no solo al cuerpo de agua si no a aquellos que dependen de este lago para su sobrevivencia, y los verdaderos dueños que son toda la vida silvestre, lo pierden todo, por culpa de una plaga llamada humanos que acaban con todo sin importarles que los árboles necesita el agua para darnos oxígeno, somo la peor plaga no nos amamos a nosotros mismos nos burlamos, inventamos, discriminamos, para sentirnos mejor que el otro, nos reímos a espaldas de alguien para ser aceptados en un cierto grupo que cree estar bien…».